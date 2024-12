Z "Amerykańskiego Idola" na scenę "Sylwestra z Dwójką". Kim jest Kaeyra? Fani: "Wokalny geniusz"

Kaeyra, czyli Karolina Baran - drzemią w niej polskie korzenie

Kaeyra, właściwie Karolina Baran, to utalentowana polsko-amerykańska piosenkarka i instrumentalistka, urodzona 10 maja 2001 roku w Chicago. Jej rodzice pochodzą z Raciborza, a wybrali Amerykę na swój dom 22 lata temu. Mama Karoliny jest nauczycielką, uczy grać na pianinie. Po przeprowadzce do Chicago założyła tam szkołę muzyczną dla dzieci, gdzie również jej córka nasiąkała miłością do muzyki. Dziś Karolina na 22 lata i gruntowne wykształcenie muzyczne. Jest multiinstrumentalistą, wokalistką i kompozytorką.

Edukacja muzyczna i kariera Kaeyry

Karolina Baran rozpoczęła edukację muzyczną w szkole swojej mamy, ABC Music Academy w wieku 6 lat, gdzie uczyła się gry na różnych instrumentach. Gdy miała lat 11 została główną wokalistką i basistką zespołu rockowego Profusion. W 2017 roku, mając zaledwie 16 lat, wydała debiutancki album "Fountains of Gold", który spotkał się z pozytywnym odbiorem. Rok później wzięła udział w programie "America's Got Talent", zdobywając uznanie jurorów - m.in Simona Cowella i Mel B ioraz publiczności. Ostatecznie wycofała się jednak z konkursu, bo, jak sama przyznała, nie czuła się jeszcze gotowa, by rozwijać karierę. Po ukończeniu szkoły średniej umiejętności szlifowała w Musician's Institute w Los Angeles oraz... grywając w restauracjach.

Kaeyra w American Idol zachwyciła Lionela Richie i Katy Perry

Kaeyra wystąpiła w 21. sezonie programu „American Idol”, gdzie już od pierwszych chwil zachwyciła zarówno jurorów, jak i publiczność. Jej debiutancki występ obejmował wyjątkową interpretację utworu Dziewczyna przepięknie zaśpiewała piosenkę Crisa Stapletona "Cold", jednocześnie akompaniując sobie na fortepianie. Dzięki temu wykonaniu Kaeyra zdobyła tzw. „złoty bilet”, który zapewnił jej udział w dalszych etapach programu i zakończyła rywalizacje w TOP20 programu.

Udział w „American Idol” był dla Kaeyry ogromnym krokiem w jej karierze. Choć nie udało jej się wygrać programu, dotarła do zaawansowanych etapów konkursu, co otworzyło jej drzwi do wielu możliwości.

Zobacz też: Polka zachwyciła jurorów w Amerykańskim Idolu. Kaeyra idzie po zwycięstwo?

Kariera w Polsce, płyta, koncerty i nowi fani

Po zakończeniu udziału w talent show Kaeyra kontynuuje swoją karierę muzyczną, pracując nad nowymi projektami i koncertując w różnych miejscach na świecie. W 2023 roku Kaeyra wystąpiła na jednym z największych festiwali muzycznych w USA - Lollapalooza, jako pierwsza polsko-amerykańska piosenkarka. W 2024 roku pokazała się Polakom i zanosi się na to, że może na dłużej zostać w ojczyźnie, bo wielu fanów jest zachwyconych jej talentem i urodą.

Styl muzyczny Kaeyry łączy elementy popu, rocka i jazzu, a inspiracje wokalistka czerpie zarówno z amerykańskiej, jak i polskiej sceny muzycznej. Dzięki wyjątkowemu głosowi i charyzmie zdobywa coraz większą popularność zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce. W tym roku podpisała kontrakt z Warner Music Polska, a jej singiel "Sour" przypadl do gustu słuchaczom stacji radiowych. Wystąpiła na Festiwalu Top of The Top zbierając bardzo pozytywne recenzje.

Wokalnie jest genialna! Opad szczeki! Zobaczcie jej wystepy w American Idol! Wrzuccie „Nothing Else Matters” - Post Modern Jukbox gdzie ma ponad 9 mln odslon! To jest wokalny geniusz! Wygląda jak Megan Fox, śpiewa jak Miley Cyrus. Sylwia Grzeszczak chyba jednak nie pojedzie na Eurowizję Dużo swobody w śpiewaniu, fajny przebojowy numer

Już za kilka dni Kaeyrę będzie można podziwiać jej występ na scenie "Sylwestra z Dwójką" w Chorzowie. Transmisja w TVP2 od 20.00.

Kaeyra o "American Idol" i nowej piosence "Sour" Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.