"Kocham Cię, Polsko!" wraca na antenę TVP

"Kocham Cię, Polsko!" to jeden z najbardziej lubianych programów rozrywkowych Telewizji Polskiej. Format przez lata przyciągał przed ekrany miliony widzów, łącząc humor, rywalizację drużyn i zabawę z polską kulturą oraz językiem.

Program w przeszłości miał kilku gospodarzy. Pierwszym prowadzącym był Maciej Kurzajewski, a po nim rolę tę przejęła Barbara Kurdej-Szatan.

Marzena Rogalska w nowej roli. Awans z kapitanki na główną prowadzącą

Jak udało nam się potwierdzić, Marzena Rogalska wraca do programu "Kocham Cię, Polsko!", jednak tym razem w zupełnie nowej roli. Wcześniej była jedną z kapitanek drużyn i współtworzyła sukces formatu od jego początków, a teraz zostaje główną prowadzącą reaktywowanego show.

To znacząca zmiana dla formatu, ale też powrót do korzeni, które widzowie doskonale pamiętają. Rogalska była jedną z twarzy pierwszych edycji "Kocham Cię, Polsko" i współtworzyła jego wyjątkową atmosferę.

Marzena Rogalska o powrocie do "Kocham Cię, Polsko!"

Prezenterka nie ukrywa emocji związanych z powrotem do formatu, który odegrał ważną rolę w jej zawodowej drodze.

Z wielką radością, taką, że aż podskakuje mi serce przyjęłam propozycję poprowadzenia "Kocham Cię, Polsko!". Z czułością wracam do pierwszych trzech lat w TVP2, kiedy wszystko było świeże, nieprzewidywalne i absolutnie szalone – a ja miałam szczęście być kapitanką jednej z drużyn razem z Kasią Zielińską i Maćkiem Kurzajewskim. To nasze trio rozkręciło ten format w Polsce. Kochałam go całym sercem - za ludzi, za śmiech do łez, za szaloną energię, która nas niosła i za to poczucie wspólnoty, które czuło się po obu stronach ekranu. To był czysty fun, pozytywna jazda bez trzymanki i miłość do Polski w najfajniejszym wydaniu. Dlatego dziś czuję wdzięczność, ekscytację i ogromną radość, bo wracam tam, gdzie było mi naprawdę dobrze - i nie mogę się doczekać, co przed nami!

- powiedziała nam Marzena Rogalska.

Czekacie na nowe odcinki "Kocham Cię, Polsko!"?

