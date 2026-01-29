Mieszkańcy domu opieki w Skolimowie modlą się za Halinę Kowalską. Nie przypomina już siebie

Są dla siebie jak rodzina

Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie to miejsce, w którym jesień życia spędzają przede wszystkim aktorzy, muzycy oraz ludzie kultury i sztuki. Każdy ma tam swój własny pokój, ale znajduje się też wiele miejsc, w których spotykają się razem. Wszyscy zasiadają do wspólnych posiłków, a także uczestniczą w wydarzeniach kulturalnych czy seansach filmowych, które często się tam odbywają. Artyści spotykają się także w swoich mniejszych grupkach, chodzą na wspólne spacery, m.in. po pięknym parku, który otacza budynek, na zajęcia fitness czy chociażby na kawę. Te spotkania sprawiają, że są jak jedna wielka, kochająca się rodzina, której często nie mają. Dlatego też, gdy któryś z mieszkańców zachoruje, wszyscy bardzo to przeżywają.

Trudne chwile dla mieszkańców Skolimowa

W ostatnim czasie w Skolimowie jest wiele powodów do zmartwień. 18 grudnia 2025 r. zmarła na miejscu Ewa Jagieła, która przez lata pełniła funkcję dyrektorki Domu Artystów Weteranów Scen Polskich. Ta informacja przybiła mieszkańców. Teraz wszyscy martwią się o Halinę Kowalską, która od miesięcy przebywa w szpitaliku znajdującym się w domu opieki. Jak już pisaliśmy, Halina Kowalska problemy ze zdrowiem zaczęła mieć chwilę po śmierci męża, Włodzimierza Nowaka, który zmarł w 2022 roku. Wtedy kobieta całkowicie się załamała. Straciła miłość życia i niestety odkryła ogromne długi, które zaciągnął aktor. Nie była w stanie ich spłacić i błagała ludzi o pomoc.

Mąż był chory i zaciągnął pożyczkę w wysokości 30 tys. zł, a ja muszę to teraz spłacić. Nie powiedział mi o naszych problemach finansowych. Nie chciał mnie martwić. Kochał mnie. Boję się, że może wkroczyć do mnie komornik i zabierze mi wszystkie moje pamiątki po mężu i rodzicach, które są bliskie mojemu sercu

– mówiła „Super Expressowi”.

Problemy z pamięcią Kowalskiej zaczęły się pogarszać do tego stopnia, że obecnie artystka całkowicie straciła pamięć.

Mieszkańcy Skolimowa modlą się za Halinę Kowalską

W Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie znajduje się kaplica, w której odprawiane są Msze Święte. To właśnie tam mieszkańcy kierują swoje prośby do Boga. Ostatnio dotyczą one głównie Kowalskiej.

Modlimy się za Halinkę. Niestety, ostatnio jest w złym stanie. To nie jest już ta sama Halinka co kiedyś. Nie przypomina samej siebie

– zdradziła nam jedna z mieszkanek.

