Siostra Wieniawy, Kręglicka jak nastolatka i różowa Stenka. Skromna premiera "Zapisków śmiertelnika"

Alicja Wieniawa-Narkiewicz na ściance wśród gwiazd. Tak wypadła siostra Julii Wieniawy

Alicja Wieniawa-Narkiewicz, 22-letnia siostra 27-letniej Julii Wieniawy, idzie w ślady znanej siostry. Młoda aktorka może już się pochwalić całkiem sporym portfolio aktorskim. Zagrała między innymi w głośnym filmie Macieja Kawulskiego "Dziki", serialu "Czarne stokrotki", filmie "Apokawixa" i serialu "Przyjaciółki".

Siostra Julki Wieniawy coraz aktywniej rozpycha się też na warszawskich salonach. Niedawno pojawiła się na premierze "Zapisków śmiertelnika", gdzie pozowała obok Danuty Stenki, Magdy Boczarskiej i Anety Kręglickiej. W porównaniu do koleżanek, które ubrały się wieczorowo, Alicja Wieniawa-Narkiewicz postawiła raczej na "codzienną" stylizację - sportową, szaro-niebieską sukienkę (?). Do tego grube, czarne rajstopy i zimowe martensy.

"Zapiski śmiertelnika": Różowe stroje Danuty Stenki i Anety Kręglickiej na premierze

Zarówno Aneta Kręglicka - muza Macieja Zienia, jak i Danuta Stenka oraz Agata Turkot postawiły na kreacje od tego polskiego projektanta. Danuta Stenka i Aneta Kręglicka wyglądały wręcz jakby zeszły z wybiegu jednej kolekcji - obie postawiły na plady róż, choć w innych wydaniach. Danuta Stenka wybrała kostium składający się ze spódnicy i marynarki, Aneta Kręglicka - nowoczesny kombinezon, uzupełniony oryginalnymi dodatkami - jasnymi botkami i srebrną torebką z wielkim, lisim (?), futrzanym ogonem.

Na przeciwnym skraju modowego spektrum znalazła się Magdalena Boczarska, która zamiast kolorów postawiła na klasyczną czerń - jej pozornie prosta suknia z długim trenem równie dobrze mogłaby się znaleźć na czerwonym dywanie Oscarów!

