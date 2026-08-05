Nie musisz jechać na Hel, aby poczuć ten klimat. Molo i piaszczysta plaża czekają zaledwie 30 km od stolicy

Gdy warszawski beton rozgrzewa się do czerwoności, a duchota w mieście staje się nie do zniesienia, marzymy tylko o jednym – zanurzeniu się w chłodnej wodzie. Na szczęście nie trzeba planować długiego urlopu na Mazurach ani utknąć w wielogodzinnych korkach, aby zregenerować siły po pracy. W najbliższych okolicach stolicy czeka mnóstwo fantastycznych, strzeżonych akwenów: od urokliwych glinianek ze szmaragdową wodą i miejskich rezerwatów, po rozległe zalewy z widokiem na zabytkowe twierdze. Sprawdź nasz przewodnik po najciekawszych spotach do godziny jazdy od Warszawy i znajdź swoje idealne miejsce na letni chillout.

Autor: Wielechowski Sebastian / Super Express Jeziorko Czerniakowskie