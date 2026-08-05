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Ekspresowy reset nad wodą: Kąpieliska i plaże do 30 minut od Warszawy
Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Warszawy. To doskonałe, pobliskie opcje na ekspresowy reset nad wodą bez konieczności spędzania połowy dnia w podróży.
- Jeziorko Czerniakowskie (Warszawa, Mokotów) – najpopularniejszy naturalny akwen w stolicy, położony w urokliwym rezerwacie przyrody. Dojedziesz tu w około 15 minut, pokonując zaledwie około 7 km z centrum. To idealna opcja na szybki reset po pracy, oferująca piaszczystą plażę, boiska do siatkówki oraz siłownię plenerową. Oficjalny sezon kąpielowy trwa do 6 września, a ratownik czuwa tu w godzinach 9:00-19:00.
- Glinianki Zielonka – zielona oaza na wschód od stolicy, która przyciąga szmaragdową wodą i piaszczystą plażą otoczoną drzewami. Trasa z centrum to około 17 km, co zajmie Ci około 20 minut jazdy. Na miejscu znajdziesz plac zabaw i przyjazne, łagodne zejście do wody. Kąpielisko jest czynne do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Glinianka Hosera (Pruszków) – zlokalizowana w Parku Kultury i Wypoczynku „Mazowsze” glinianka to faworyt mieszkańców zachodnich przedmieść. Dojazd to około 20 km, czyli około 25 minut drogi. Wyróżnia się kameralnym charakterem i piękną parkową zielenią, idealną na spacer. Sezon trwa do 30 sierpnia, a bezpieczną kąpiel zapewnia fakt, że ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Kąpielisko w Kącku – prywatny kompleks rekreacyjny położony w otoczeniu lasów gminy Wiązowna, oferujący piaszczystą plażę, zarybione stawy dla wędkarzy oraz wypożyczalnię kajaków i rowerków wodnych. Pokonując około 30 km drogą ekspresową S17, dojedziesz tu w około 25 minut. Sezon kąpielowy zaplanowano do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 9:00-20:00.
Wypad na całe popołudnie: Wyjątkowe akweny w zasięgu godziny drogi od centrum Warszawy
Jeżeli macie ochotę na dłuższą wycieczkę, te świetnie przygotowane kąpieliska w okolicach stolicy zagwarantują Wam wspaniałą atmosferę i doskonałą infrastrukturę rekreacyjną.
- Dzika Plaża (Nieporęt) – kultowe miejsce nad Zalewem Zegrzyńskim, które zachwyca szeroką, piaszczystą plażą, pięknym molo oraz bogatą infrastrukturą, w tym wypożyczalnią skuterów wodnych i kajaków. Z centrum Warszawy pokonasz około 30 km w około 35 minut. Sezon trwa do 31 sierpnia, a nad bezpieczeństwem czuwają ratownicy – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Kąpielisko na terenie Stawów Walczewskiego w Grodzisku Mazowieckim – pięknie zrewitalizowany park miejski z piaszczystą i trawiastą plażą, efektownymi fontannami oraz możliwością wypożyczenia kajaków. Pokonując trasę około 38 km, dojedziesz pod wskazany adres przy ul. Nadarzyńskiej w około 40 minut. Sezon kąpielowy na tym niezwykle przyjaznym dla rodzin akwenie trwa do 30 sierpnia.
- Kąpielisko przy Targowisku Miejskim w Nowym Dworze Mazowieckim – bezpieczna, strzeżona plaża rzeczna nad malowniczą Narwią, z której rozpościera się widok na zabytkowy spichlerz Twierdzy Modlin. Z centrum stolicy to dystans około 40 km, co zajmie Ci około 45 minut samochodem. Sezon trwa do 31 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
- Zalew Żyrardowski – prawdziwy letni hit zachodniego Mazowsza o powierzchni aż 20 hektarów, kuszący potężną, piaszczystą plażą, restauracją na przystani i placami zabaw. Dojedziesz tu autostradą A2, pokonując około 55 km w około 45 minut. Oficjalny sezon trwa do 30 sierpnia, a ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-20:00.
Ręcznik w dłoń i w drogę. O czym pamiętać przed wyjazdem?
Zanim spakujecie koce, kremy z filtrem i ruszycie po upragnioną ochłodę, koniecznie sprawdźcie stan zakorkowania tras wylotowych z Warszawy. Pamiętajcie, że w godzinach szczytu lub podczas weekendowych upałów czas dojazdu nad podwarszawskie akweny może się znacznie wydłużyć. Aby Wasz wypoczynek był w pełni udany i bezpieczny, na miejscu zawsze kierujcie się złotą zasadą i uważnie obserwujcie kolor flagi na wieży ratownika – wchodźcie do wody tylko wtedy, gdy powiewa biała flaga.