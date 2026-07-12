Lato z Radiem i Telewizją Polską rozgrzało Ełk! Tysiące fanów bawiło się z gwiazdami mimo deszczu

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-07-12 11:16

Deszczowe chmury i niepewna aura nie zdołały powstrzymać fantastycznej zabawy! Czwarty przystanek wakacyjnej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską w Ełku okazał się spektakularnym sukcesem. Plaża Miejska zamieniła się w muzyczne centrum Mazur, gdzie tysiące mieszkańców i turystów wspólnie świętowało lato przy hitach polskiej sceny muzycznej.

Plejada gwiazd na jednej scenie. Kto wystąpił w Ełku?

Koncert, transmitowany na żywo w TVP2, zgromadził na jednej scenie prawdziwą plejadę gwiazd polskiej muzyki, reprezentujących różnorodne style i pokolenia. Przed ełcką publicznością wystąpili: Smolasty, Natalia Nykiel, Skolim, Sztywny Pal Azji, Zakopower, Kasia Kowalska, Bovska, Mateusz Ziółko, Wanda i Banda, Piotr Pręgowski oraz Natasza Urbańska.

ZOBACZ TAKŻE: Tylko u nas! Justyna Steczkowska ma kosmiczną stawkę za koncert. Zwykły Polak zarobi tyle w rok

Natalia Nykiel opowiedziała o swoim życiu prywatnym. "Leży i kwiczy"

Skolim i Natalia Nykiel porwali tłumy

Jednym z najbardziej entuzjastycznie przyjętych momentów wieczoru był występ Skolima, który od samego początku rozgrzał publiczność. Artysta postanowił zaskoczyć swoich fanów i między występami spontanicznie wyszedł spod sceny, by spotkać się z publicznością. Rozdawał autografy, pozował do pamiątkowych zdjęć i rozmawiał z fanami, wywołując ogromne poruszenie i radość. Publiczność znakomicie przyjęła również występ Natalii Nykiel, której największe przeboje szybko porwały zgromadzonych do wspólnego śpiewania. Duże emocje towarzyszyły także koncertom Kasi Kowalskiej, Zakopowera, Smolastego oraz Nataszy Urbańskiej, a różnorodny repertuar sprawił, że każdy znalazł coś dla siebie. O wyjątkową atmosferę wydarzenia zadbał również Lazy Swing Band, który już drugi rok z rzędu odpowiada za muzyczną oprawę trasy, udowadniając, że nawet kapryśna pogoda jest bezsilna wobec energii płynącej ze sceny i publiczności.

Gdzie jeszcze zawita Lato z Radiem i Telewizją Polską? Kolejne miasta na trasie

Ełk był czwartym przystankiem tegorocznej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską, która od początku wakacji niezmiennie gromadzi tłumy widzów w całym kraju. Ale to nie koniec! Przed nami jeszcze kolejne koncerty i rodzinne pikniki, które będą odbywać się w każdą sobotę wakacji. Już za tydzień muzyczna trasa zawita do Chełmna, gdzie uczestnicy ponownie będą mogli liczyć na spotkania z gwiazdami, rodzinne atrakcje oraz niezapomniane koncertowe emocje. W kolejnych tygodniach „Lato z Radiem i Telewizją Polską” odwiedzi również Grudziądz, Poddębice, Lublin, Tarnów, Gołdap oraz Białe Błota.

Lato z Radiem i Telewizją Polską w Ełku
Galeria zdjęć 93
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TVP
EŁK
LATO Z RADIEM I TELEWIZJĄ POLSKĄ