Lato z Radiem i Telewizją Polską rozgrzało Ełk! Tysiące fanów bawiło się z gwiazdami mimo deszczu

Plejada gwiazd na jednej scenie. Kto wystąpił w Ełku?

Koncert, transmitowany na żywo w TVP2, zgromadził na jednej scenie prawdziwą plejadę gwiazd polskiej muzyki, reprezentujących różnorodne style i pokolenia. Przed ełcką publicznością wystąpili: Smolasty, Natalia Nykiel, Skolim, Sztywny Pal Azji, Zakopower, Kasia Kowalska, Bovska, Mateusz Ziółko, Wanda i Banda, Piotr Pręgowski oraz Natasza Urbańska.

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Skolim i Natalia Nykiel porwali tłumy

Jednym z najbardziej entuzjastycznie przyjętych momentów wieczoru był występ Skolima, który od samego początku rozgrzał publiczność. Artysta postanowił zaskoczyć swoich fanów i między występami spontanicznie wyszedł spod sceny, by spotkać się z publicznością. Rozdawał autografy, pozował do pamiątkowych zdjęć i rozmawiał z fanami, wywołując ogromne poruszenie i radość. Publiczność znakomicie przyjęła również występ Natalii Nykiel, której największe przeboje szybko porwały zgromadzonych do wspólnego śpiewania. Duże emocje towarzyszyły także koncertom Kasi Kowalskiej, Zakopowera, Smolastego oraz Nataszy Urbańskiej, a różnorodny repertuar sprawił, że każdy znalazł coś dla siebie. O wyjątkową atmosferę wydarzenia zadbał również Lazy Swing Band, który już drugi rok z rzędu odpowiada za muzyczną oprawę trasy, udowadniając, że nawet kapryśna pogoda jest bezsilna wobec energii płynącej ze sceny i publiczności.

Gdzie jeszcze zawita Lato z Radiem i Telewizją Polską? Kolejne miasta na trasie

Ełk był czwartym przystankiem tegorocznej trasy Lata z Radiem i Telewizją Polską, która od początku wakacji niezmiennie gromadzi tłumy widzów w całym kraju. Ale to nie koniec! Przed nami jeszcze kolejne koncerty i rodzinne pikniki, które będą odbywać się w każdą sobotę wakacji. Już za tydzień muzyczna trasa zawita do Chełmna, gdzie uczestnicy ponownie będą mogli liczyć na spotkania z gwiazdami, rodzinne atrakcje oraz niezapomniane koncertowe emocje. W kolejnych tygodniach „Lato z Radiem i Telewizją Polską” odwiedzi również Grudziądz, Poddębice, Lublin, Tarnów, Gołdap oraz Białe Błota.