Edyta Górniak wróci do "Tańca z Gwiazdami"?! Postawiła jeden warunek

Górniak wraca do "TzG". Widzi się za stołem jurorskim?

Górniak doskonale wie, ile wysiłku kosztuje udział w "Tańcu z Gwiazdami". Przed laty sama mierzyła się z wymagającymi treningami i występami na żywo. Teraz wróciła do show w zupełnie nowej roli, jako jurorka. Jak się okazuje, wizyta w programie przywołała wspomnienia i rozbudziła w niej ochotę na kolejną taneczną przygodę.

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Piosenkarka przyznała, że za stołem jurorskim czuła się bardzo dobrze. Początkowe skrępowanie szybko ustąpiło miejsca serdecznej atmosferze.

Dzisiaj jednak mogłam poczuć się ugoszczona, niemal rodzinnie. Naprawdę było bardzo serdecznie - wyznała w rozmowie z "Super Expressem".

Widzowie chętnie zobaczyliby ją w tej roli na stałe. Czy sama rozważyłaby taką propozycję? Wokalistka nie zamknęła sobie tej drogi.

Myślę, że mogłabym to rozważyć - przyznała, dodając, że w takim towarzystwie jurorów mogłaby zostać z przyjemnością.

Jeszcze większe emocje wzbudziła jednak jej wypowiedź dotycząca powrotu na parkiet. Patrząc na występy uczestników, artystka przypomniała sobie ból mięśni i zakwasy, które towarzyszyły jej podczas wcześniejszego udziału w show. Podkreśliła, że program uczy dyscypliny, wytrwałości i wytrzymałości.

Powiem szczerze, że dzisiaj, patrząc na te piękne tańce, przypomniałam sobie ogromny ból ciała i zakwasy, które towarzyszyły mi przez wszystkie miesiące, kiedy wiele, wiele lat temu sama byłam uczestniczką programu. To bardzo mnie ukształtowało. Ten program jest szalenie trudny. Ludzie często bardzo długo zastanawiają się, czy wziąć w nim udział, a potem nigdy nie żałują. "Taniec z Gwiazdami" uczy ogromnej dyscypliny, jest sprawdzianem wytrwałości i wytrzymałości pod każdym względem. Kiedy dzisiaj patrzyłam na te pary, pomyślałam sobie: "Boże, może dałabym jeszcze radę kiedyś zatańczyć?". Gdyby powstała edycja "The Best of the Best", powiedziałam Rafałkowi [przyp.red. Maserakowi], że zatańczę tylko z nim - mówi nam Edyta Górniak.

Rozmawiała Julita Buczek

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