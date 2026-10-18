QUIZ. Co naprawdę ich łączy? Wielki test wiedzy o powiązaniach rodzinnych w show-biznesie

Znane nazwiska i rodzinne powiązania. Co ich łączy?

W polskim show-biznesie nie brakuje znanych rodzin. Zdarza się, że aktorską pasję dziedziczą kolejne pokolenia, a dzieci idą w ślady sławnych rodziców. Niektóre gwiazdy łączą też mniej oczywiste relacje, o których nie wszyscy wiedzą.

Czy to samo nazwisko oznacza, że dwie osoby są ze sobą spokrewnione? Często rodzinne powiązania okazują się znacznie bardziej zawiłe, niż mogłoby się wydawać.

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Czy wiesz, kto jest czyją rodziną?

W naszym quizie sprawdzisz, czy potrafisz odnaleźć się w rodzinnych relacjach polskich aktorów, piosenkarzy, prezenterów i celebrytów. Czy wiesz, kto jest czyim bratem, siostrą albo kuzynem? A może bez problemu rozpoznajesz także dalsze pokrewieństwa?

Niektóre odpowiedzi mogą wydawać się oczywiste, ale przy innych trzeba będzie się chwilę zastanowić. Nie daj się zwieść podobnym nazwiskom i uważnie czytaj pytania.

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Powodzenia!