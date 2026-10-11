Dokończ tytuł kultowego filmu lub serialu. Komplet punktów zdobędą nieliczni

Czy pamiętasz kultowe polskie filmy i seriale tak dobrze, jak ci się wydaje? Tym razem nie wystarczy rozpoznać produkcji po obsadzie, bohaterach czy charakterystycznej scenie. Trzeba wykazać się dobrą pamięcią i dokończyć tytuł.

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Wśród polskich produkcji nie brakuje nazw, które zna kilka pokoleń. Niektóre kojarzymy jeszcze z czasów, gdy oglądało się telewizję razem z rodzicami, inne sami znamy niemal na pamięć. Z biegiem lat łatwo jednak pomylić szczegóły albo zapomnieć, jak dokładnie brzmiał pełny tytuł.

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Czeka na ciebie 12 pytań

Przy każdym z 12 pytań znajdziesz kilka odpowiedzi, ale tylko jedna będzie prawidłowa. Niektóre pytania mogą wydawać się banalnie proste. Przy innych trzeba będzie sięgnąć pamięcią nieco głębiej.

Jeśli dobrze znasz polskie kino i seriale, wynik 12/12 jest jak najbardziej możliwy. Nie zrażaj się jednak, jeśli przy którymś pytaniu zaczniesz się wahać. Czasem wystarczy uważnie przeczytać wszystkie opcje, żeby nagle przypomnieć sobie właściwą odpowiedź.

Gotowy? Dokończ tytuły kultowych filmów i seriali i sprawdź, ile punktów uda ci się zdobyć!

Dokończ tytuł kultowego filmu lub serialu Pytanie 1 z 12 "Czterej pancerni…" na wojnie wracają do domu i pies Następne pytanie

Kultowe produkcje mają to do siebie, że ich tytuły często żyją własnym życiem. Powtarzamy je w rozmowach, cytujemy bohaterów, wracamy do ulubionych scen, ale czy rzeczywiście pamiętamy je w całości? Czasem jeden brakujący fragment wystarczy, żeby przekonać się, że pamięć potrafi płatać figle.

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