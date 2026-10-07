Quiz - życie w PRL-u. To prawda czy fałsz? Jeśli nie żyliście za komuny, nie liczcie na komplet punktów

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-10-07 11:56

Codzienność w Polsce Rzeczpospolitej Ludowej po dziś dzień wyzwala skrajne uczucia. Niektórzy wracają do tych czasów z uśmiechem, podczas gdy inni mają w pamięci głównie wieczne kolejki, puste półki i konieczność radzenia sobie w trudnych warunkach. Przez dekady wokół PRL-u narosło wiele mitów, które dziś trudno oddzielić od prawdy. Uważasz się za eksperta w tym temacie? Zmierz się z naszym quizem!

Ludzie stojący w długiej kolejce przed sklepem w czasach PRL. O realiach życia w tamtych latach przeczytasz na SE.
Autor: Narodowe Archiwum Cyfrowe

Codzienność w PRL-u była wyzwaniem

Dla wielu obywateli PRL-u zrobienie zwykłych zakupów graniczyło z cudem. Nie można było ot tak wejść do marketu z listą i wyjść z pełnym koszykiem. Nierzadko trzeba było najpierw zdobyć informacje, gdzie akurat pojawiło się mięso, kawa albo papier toaletowy. Kolejki formowały się godzinami, a wieść o nowej dostawie roznosiła się w zawrotnym tempie, przez co pożądany towar znikał z półek błyskawicznie. W państwowych sklepach notorycznie brakowało rzeczy, które obecnie uznajemy za standard. W tamtych realiach kreatywność była więc niezwykle cenna. Ludzie dzielili się plotkami i własnymi patentami na zdobywanie niezbędnych artykułów.

PRL - czas pełen niesamowitych historii

Wokół życia w czasach PRL-u przez lata zrodziło się mnóstwo opowieści. Jedne skupiają się na ówczesnych nonsensach, drugie ukazują niesamowitą zaradność Polaków. Legendy krążą o wielogodzinnym wyczekiwaniu w ogonkach, desperackim poszukiwaniu luksusowych towarów czy załatwianiu spraw „spod lady”. Trzeba jednak pamiętać, że nie każda taka historia jest w stu procentach prawdziwa. Z biegiem lat wiele z nich zyskało dodatkowe barwy, a inne mijają się z prawdą. Ludzka pamięć płata figle i bywa bardzo subiektywna. Dla jednych symbolem tamtych lat są wszechobecne kłopoty, dla innych beztroskie wczasy z zakładu pracy, zabawy na trzepaku czy rodzinne seanse przed telewizorem. PRL nie był jednowymiarowy. Obok braków w zaopatrzeniu toczyła się normalna egzystencja milionów Polaków - nauka, praca, znajomości i codzienne, drobne przyjemności. Właśnie z tego powodu relacje o tamtym okresie bywają tak skrajnie odmienne. Nie ulega jednak wątpliwości, że anegdoty z czasów Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej wciąż są żywe i przekazywane kolejnym generacjom. Bywa, że ciężko oddzielić historyczne fakty od ubarwionych wspomnień. Jeżeli jesteś przekonany, że komunistyczna rzeczywistość nie ma przed tobą tajemnic, koniecznie rozwiąż nasz test!

Quiz - życie w PRL-u. To prawda czy fałsz? Komplet punktów tylko dla tych, którzy żyli za komuny
Pytanie 1 z 12
W czasach PRL-u kartki były wykorzystywane do reglamentowania niektórych towarów.
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