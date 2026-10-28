Warszawski "Czarnobyl" znika na naszych oczach! Ruszyła rozbiórka

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-10-28 15:50

Osiedle Dudziarska przez lata uchodziło za najgorsze miejsce w Warszawie, zyskując niechlubne miano „eksperymentu społecznego” czy „warszawskiego getta”. Właśnie tam kwaterowano ludzi na życiowych zakrętach, przestępców oraz mających czuwać nad porządkiem policjantów. W środę 28 października rozpoczęło się wyburzanie tych owianych złą sławą bloków.

Opustoszałe osiedle Dudziarska na Pradze-Południe. „Miejsce o potencjale czarnobylskim”

Osiedle przy ulicy Dudziarskiej uchodziło za najgorszy i najbardziej niebezpieczny rejon w całej stolicy.

Kompleks powstał jako miejsce „zsyłki” dla ludzi po eksmisjach oraz wchodzących w konflikt z prawem, co błyskawicznie okazało się wyjątkowo nietrafionym rozwiązaniem.

Budynki zamurowano przeszło dekadę temu, a we wtorek 28 października wystartowały prace rozbiórkowe.

Bloki przy Dudziarskiej
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Osiedle Dudziarska na Pradze-Południe i historia nieudanego projektu

Zlokalizowana na Pradze-Południe Dudziarska przez długie lata mogła pochwalić się fatalną sławą. W połowie lat 90. wybudowano tam trzy bloki przeznaczone dla lokatorów eksmitowanych z innych rejonów Warszawy. Koncepcja ta niemal od razu wywołała spore kontrowersje. Kompleks znajdował się z dala od reszty miejskiej zabudowy, a zakwaterowani tam ludzie musieli mierzyć się z bardzo ciężkimi warunkami bytowymi.

Poczucie wykluczenia potęgowały problemy z odpowiednią izolacją bloków, brak centralnego ogrzewania oraz utrudniony dostęp do transportu publicznego. Władze stolicy próbowały w pewnym momencie ratować sytuację, przydzielając tam mieszkania także rodzinom funkcjonariuszy policji. Takie działanie nie przyniosło jednak poprawy i nie zlikwidowało narastających kłopotów osiedla.

Opustoszałe osiedle Dudziarska na Pradze-Południe. Dotarliśmy do szokujących zdjęć z wnętrza budynków!
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Likwidacja osiedla Dudziarska. Kiedy wyprowadzili się ostatni mieszkańcy?

Władze podjęły decyzję o wygaszeniu osiedla w 2015 roku, jednak proces przesiedleń zajął więcej czasu, niż pierwotnie zakładano. Ostatni lokatorzy wyprowadzili się z bloków pod koniec 2019 roku, a od tamtej pory opuszczone obiekty stały puste i popadały w coraz większą ruinę. Wymarłe budynki stały się celem dla pasjonatów eksploracji miejskiej. Na publikowanych fotografiach z wnętrz widać było porzucone sprzęty, odzież, książki oraz rodzinne zdjęcia. W części mieszkań wciąż widoczne były ślady dawnej codzienności ich lokatorów.

Bloki przy Dudziarskiej
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Rozbiórka bloków przy ulicy Dudziarskiej w Warszawie potrwa do końca 2026 roku

Historia ulicy Dudziarskiej stanowiła przez lata dowód na to, że nieprzemyślana polityka lokalowa prowadzi do wykluczenia i nawarstwienia patologii społecznych. We wtorek 28 października ruszyło wyczekiwane od dawna wyburzanie opuszczonych obiektów. Zgodnie z planami cały obszar zostanie uprzątnięty do końca 2026 roku. W tej chwili nie ma jeszcze informacji o tym, jak w przyszłości zostanie zagospodarowana ta działka.

Koparka wyburza blok przy ulicy Dudziarskiej. Na pierwszym planie sterta gruzu i dywanów. O rozbiórce przeczytasz na SE.
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