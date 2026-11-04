Pojechał na Pol'and'Rock Festival. Po imprezie ślad po nim zaginął

Mikołaj Fedorowicz
Mikołaj Fedorowicz
2026-11-04 7:32

Funkcjonariusze z Warszawy prowadzą poszukiwania 42-letniego Grzegorza Zaranka. Mężczyzna urwał kontakt z bliskimi po swoim wyjeździe pod koniec lipca 2026 roku, a później był jeszcze widziany na terenie województwa zachodniopomorskiego. Mundurowi apelują o pomoc w ustaleniu miejsca jego pobytu.

Radiowóz z napisem Policja i włączonym kogutem. Na miniaturowym zdjęciu Grzegorz Zaranek. O poszukiwaniach czytaj na SE.
Autor: Shutterstock; Policja/ Materiały prasowe
  • W ostatnich dniach lipca 2026 roku Grzegorz Zaranek planował wyjazd na Poland Rock Festival.
  • Z ustaleń wynika, że mężczyzna najpewniej dojechał na miejsce imprezy w Czaplinku.
  • Od momentu tej podróży zaginiony nie odezwał się do swoich bliskich.

Zaginiony Grzegorz Zaranek był widziany w Szczecinku

Ostatni ślad po poszukiwanym pochodzi z województwa zachodniopomorskiego, gdzie 14 sierpnia 2026 roku zauważono go na ulicy Dworcowej w Szczecinku.

Pojechał na Pol'and'Rock Festival i przepadł bez śladu. Rodzina od miesięcy szuka Grzegorza
Autor: Policja/ Materiały prasowe

Grzegorz Zaranek poszukiwany przez policję. Rysopis zaginionego

Poszukiwany Grzegorz Zaranek ma około 170 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma krótkie, ciemne włosy ostrzyżone na irokeza, kilkudniowy zarost i ciemne oczy. Ma też widoczne braki w uzębieniu. Mężczyzna przebywał w środowisku osób w kryzysie bezdomności.

Sprawą zajmują się policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Targówek. Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać Grzegorz Zaranek, proszone są o kontakt pod numerem 47 723 81 71 lub alarmowym 112. Informacje można również przesłać na adres: [email protected].

Osoby w kryzysie bezdomności mogą uzyskać pomoc, dzwoniąc pod całodobowy, bezpłatny numer 987. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod 112. Wsparcia udzielają także ośrodki pomocy społecznej i placówki dla osób bezdomnych.

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