Pojechał na Pol'and'Rock Festival. Po imprezie ślad po nim zaginął

W ostatnich dniach lipca 2026 roku Grzegorz Zaranek planował wyjazd na Poland Rock Festival.

Z ustaleń wynika, że mężczyzna najpewniej dojechał na miejsce imprezy w Czaplinku.

Od momentu tej podróży zaginiony nie odezwał się do swoich bliskich.

Zaginiony Grzegorz Zaranek był widziany w Szczecinku

Ostatni ślad po poszukiwanym pochodzi z województwa zachodniopomorskiego, gdzie 14 sierpnia 2026 roku zauważono go na ulicy Dworcowej w Szczecinku.

Autor: Policja/ Materiały prasowe

Grzegorz Zaranek poszukiwany przez policję. Rysopis zaginionego

Poszukiwany Grzegorz Zaranek ma około 170 cm wzrostu i szczupłą sylwetkę. Ma krótkie, ciemne włosy ostrzyżone na irokeza, kilkudniowy zarost i ciemne oczy. Ma też widoczne braki w uzębieniu. Mężczyzna przebywał w środowisku osób w kryzysie bezdomności.

Sprawą zajmują się policjanci z Komisariatu Policji Warszawa Targówek. Osoby, które wiedzą, gdzie może przebywać Grzegorz Zaranek, proszone są o kontakt pod numerem 47 723 81 71 lub alarmowym 112. Informacje można również przesłać na adres: [email protected].

Osoby w kryzysie bezdomności mogą uzyskać pomoc, dzwoniąc pod całodobowy, bezpłatny numer 987. W sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia należy zadzwonić pod 112. Wsparcia udzielają także ośrodki pomocy społecznej i placówki dla osób bezdomnych.