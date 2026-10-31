Prezydent Karol Nawrocki wszedł do Trybunału Konstytucyjnego. Jego ostre słowa do sędziów trafiły do sieci

Ostry spór w Trybunale Konstytucyjnym skłonił prezydenta Karola Nawrockiego do pilnej interwencji i przerwania oficjalnego lotu do Senegalu.

W budynku doszło do przepychanek z udziałem policjantów oraz funkcjonariuszy SOP, a kamery uchwyciły moment, w którym głowa państwa krzyczy do sędziów, że „nie są sędziami”.

Impulsem do wybuchu tej awantury stało się odsunięcie od wykonywania obowiązków prezesa TK Bogdana Święczkowskiego oraz wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Prezydent Karol Nawrocki interweniuje w Trybunale Konstytucyjnym

Wideo z gmachu Trybunału Konstytucyjnego, które obiegło media społecznościowe, doskonale obrazuje skalę wczorajszych emocji towarzyszących nowej odsłonie konfliktu wokół tej instytucji. Materiał filmowy ukazuje prezydenta Karola Nawrockiego, który w otoczeniu oficerów SOP rzuca w stronę zgromadzonych tam sędziów ostre słowa. Głowa państwa głośno krzyczy do nich, że „nie są sędziami”, co stanowi bezpośredni rezultat zaostrzającego się sporu na najwyższych szczeblach władzy w kraju.

Skala tego konfliktu okazała się tak poważna, że skłoniła głowę państwa do podjęcia bezprecedensowych kroków. Prezydent Karol Nawrocki przerwał oficjalny lot do Senegalu i zawrócił do Warszawy, by osobiście zająć się sprawą na miejscu. Jego pojawienie się w budynku doprowadziło do niezwykle napiętej sytuacji, w wyniku której wezwano policję, a w samym gmachu wywiązały się przepychanki. Uczestnicy zajścia zaczęli błyskawicznie przerzucać się oskarżeniami o zamach stanu oraz naruszenie nietykalności cielesnej.

Śledź naszą relację na żywo: Karol Nawrocki w Trybunale Konstytucyjnym. Prezydent krzyczał do sędziów! Nocna awantura

Skąd wzięła się tak stanowcza reakcja prezydenta i co zapoczątkowało gwałtowne sceny w państwowym gmachu? Całe zamieszanie wybuchło w momencie, gdy ogłoszono przerwę w pełnieniu obowiązków przez prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego. W tej sytuacji stery w instytucji przejęła sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która legitymuje się najdłuższym stażem sędziowskim.

⚠️Mamy kolejne nagranie z TK. Tym razem prezydent krzyczy do sędziów, że „nie są sędziami” i w otoczeniu funkcjonariuszy SOP wchodzi po schodach na górę. https://t.co/rkhoQLIv94— Kamil Dziubka 🟡🇵🇱🇺🇦 (@KamilDziubka) October 31, 2026

Premier Donald Tusk komentuje wydarzenia w Trybunale Konstytucyjnym

Zupełnie odmienną perspektywę na te wydarzenia prezentuje prezes Rady Ministrów. Premier Donald Tusk ocenia obecne przetasowania jako część szerszego planu i podkreśla, że proces przywracania praworządności jest bolesny, ale całkowicie konieczny.

„Przywracanie rządów prawa jest naszym obowiązkiem. Po latach pisowskiego bezprawia to proces trudny, czasem bolesny i wymaga zdecydowanego działania. Innej drogi nie ma” - napisał szef rządu na portalu X.

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