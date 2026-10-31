Pamiętacie złote myśli Jana Japycza z "Rancza"? Odwiedziliśmy grób Leona Niemczyka

mverde
2026-10-31 4:30

Jan Japycz był jednym z najbardziej charakterystycznych mieszkańców Wilkowyj. Jego błyskotliwe komentarze, życiowa mądrość i poczucie humoru sprawiały, że widzowie z niecierpliwością czekali na kolejne sceny z jego udziałem. W tę postać wcielił się Leon Niemczyk, legenda polskiego kina. Aktor zmarł 29 listopada 2006 roku. Wielu fanów wciąż pamięta go właśnie jako Japycza. Odwiedziliśmy jego grób i przypominamy historię aktora, który na stałe zapisał się w historii „Rancza”.

  • Leon Niemczyk wcielał się w Jana Japycza, jednego z bywalców słynnej ławeczki w Wilkowyjach.
  • Po śmierci aktora jego serialowy bohater również odszedł, a w kolejnych odcinkach pojawił się jego brat Stach, grany przez Franciszka Pieczkę.
  • Niemczyk zmarł 29 listopada 2006 roku w wieku 82 lat.
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Leon Niemczyk jako Jan Japycz

Jan Japycz należał do stałego grona bywalców słynnej ławeczki przed sklepem w Wilkowyjach. Razem z Pietrkiem, Solejukiem i Hadziukiem komentował wydarzenia w miejscowości, a jego wypowiedzi często stawały się jednymi z najbardziej zapamiętywanych momentów odcinków.

Leon Niemczyk zmarł w trakcie emisji drugiego sezonu „Rancza”. Twórcy zdecydowali, że jego bohater również odejdzie. Rodzina Japyczów pozostała jednak w serialu. Na ławeczce pojawił się Stach, brat Jana, którego zagrał Franciszek Pieczka. Była to nowa postać, a nie kontynuacja roli Niemczyka.

Grób aktora Leona Niemczyka, a na miniaturze jego portret. O roli Jana Japycza w serialu Ranczo przeczytasz na SE.
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Aktor, którego znały pokolenia widzów

Niemczyk miał na koncie dziesiątki ról filmowych i telewizyjnych. Występował zarówno w polskich produkcjach, jak i filmach zagranicznych. Publiczność pamięta go między innymi z „Noża w wodzie”, „Pociągu” i „Vabanku”. W ostatnich latach życia zdobył też sympatię młodszych widzów dzięki występom w „Ranczu”.

Aktor zmarł 29 listopada 2006 roku w Łodzi. Miał 82 lata. Choć od jego śmierci minęło wiele lat, Jan Japycz wciąż pozostaje jedną z postaci, które fani serialu wspominają z sentymentem.

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