Pamiętacie złote myśli Jana Japycza z "Rancza"? Odwiedziliśmy grób Leona Niemczyka

Leon Niemczyk wcielał się w Jana Japycza, jednego z bywalców słynnej ławeczki w Wilkowyjach.

Po śmierci aktora jego serialowy bohater również odszedł, a w kolejnych odcinkach pojawił się jego brat Stach, grany przez Franciszka Pieczkę.

Niemczyk zmarł 29 listopada 2006 roku w wieku 82 lat.

Nagła śmierć pięknej aktorki była szokiem. Tak wygląda grób Magdaleny Majtyki przed 1 listopada

Leon Niemczyk jako Jan Japycz

Jan Japycz należał do stałego grona bywalców słynnej ławeczki przed sklepem w Wilkowyjach. Razem z Pietrkiem, Solejukiem i Hadziukiem komentował wydarzenia w miejscowości, a jego wypowiedzi często stawały się jednymi z najbardziej zapamiętywanych momentów odcinków.

Leon Niemczyk zmarł w trakcie emisji drugiego sezonu „Rancza”. Twórcy zdecydowali, że jego bohater również odejdzie. Rodzina Japyczów pozostała jednak w serialu. Na ławeczce pojawił się Stach, brat Jana, którego zagrał Franciszek Pieczka. Była to nowa postać, a nie kontynuacja roli Niemczyka.

19

Aktor, którego znały pokolenia widzów

Niemczyk miał na koncie dziesiątki ról filmowych i telewizyjnych. Występował zarówno w polskich produkcjach, jak i filmach zagranicznych. Publiczność pamięta go między innymi z „Noża w wodzie”, „Pociągu” i „Vabanku”. W ostatnich latach życia zdobył też sympatię młodszych widzów dzięki występom w „Ranczu”.

Aktor zmarł 29 listopada 2006 roku w Łodzi. Miał 82 lata. Choć od jego śmierci minęło wiele lat, Jan Japycz wciąż pozostaje jedną z postaci, które fani serialu wspominają z sentymentem.