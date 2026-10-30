Znikną schody i powstanie bezpieczne przejście. Uciążliwa stacja w Warszawie doczeka się przebudowy

Koniec utrudnień dla pasażerów i barier architektonicznych

Obecny stan stacji Warszawa Raków znacznie odbiega od współczesnych standardów obsługi podróżnych. Korzystający z kolei muszą zmagać się z niskimi, wąskimi i mocno zniszczonymi peronami, na których brakuje bezpiecznego, naziemnego przejścia przez torowisko. Jedyna legalna droga na drugą stronę stacji prowadzi przez wiadukt w ciągu ulicy Łopuszańskiej.

Największym problemem jest jednak fakt, że na wspomniany wiadukt dostaniemy się wyłącznie po schodach. Właśnie tam znajdują się przystanki autobusowe, co czyni przesiadki niezwykle trudnymi lub wręcz niemożliwymi dla osób z niepełnosprawnościami, seniorów oraz rodziców poruszających się z wózkami dziecięcymi.

Jakie zmiany przewiduje projekt przebudowy?

Zamówienie na dokumentację projektową ma być pierwszym i kluczowym etapem na drodze do likwidacji barier w tej części miasta. W ramach planowanej inwestycji przewidziano pełną przebudowę infrastruktury stacyjnej:

Nowe i wygodne perony: dotychczasowe platformy zostaną całkowicie rozebrane, a na ich miejscu powstaną wyższe, szersze i dłuższe konstrukcje ułatwiające wsiadanie do pociągów.

dotychczasowe platformy zostaną całkowicie rozebrane, a na ich miejscu powstaną wyższe, szersze i dłuższe konstrukcje ułatwiające wsiadanie do pociągów. Windy przy wiadukcie: wybudowane zostaną dźwigi osobowe, które połączą przystanki autobusowe na ulicy Łopuszańskiej bezpośrednio z peronami kolejowymi.

wybudowane zostaną dźwigi osobowe, które połączą przystanki autobusowe na ulicy Łopuszańskiej bezpośrednio z peronami kolejowymi. Przejście przez torowisko: wyznaczone zostanie naziemne przejście dla pieszych łączące oba perony stacji.

wyznaczone zostanie naziemne przejście dla pieszych łączące oba perony stacji. Infrastruktura rowerowa: powstanie dedykowany przejazd dla cyklistów połączony z siecią okolicznych ścieżek, co wyeliminuje tak zwany teleport rowerowy wzdłuż ulicy Łopuszańskiej.

Pierwszy krok do realizacji prac w terenie

Opracowanie kompleksowego projektu pozwoli wyłonić w przyszłości wykonawcę robót budowlanych. Wspólna inicjatywa WKD, stołecznego ratusza oraz samorządu województwa ma znacząco podnieść jakość podróży i zwiększyć dostępność komunikacyjną w tej części Warszawy.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe