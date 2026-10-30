Grób Jeremiego Przybory zaskakuje odwiedzających. Były kochanek Osieckiej spoczął na nietypowym cmentarzu

Gdzie znajduje się grób Jeremiego Przybory w Warszawie

Pod koniec października i na początku listopada tradycyjnie odwiedzamy na cmentarzach naszych bliskich. Chętnie zaglądamy wówczas także na mogiły znanych osób publicznych, które podziwiamy za ich ponadczasową twórczość, mimo że nie znaliśmy ich osobiście.

Właśnie takim artystą pozostaje dla wielu Polaków Jeremi Przybora. Chociaż od śmierci współtwórcy słynnego Kabaretu Starszych Panów minęło już ponad 20 lat, jego dorobek artystyczny niezmiennie wywołuje żywe emocje u kolejnych pokoleń odbiorców.

Osoby pragnące odwiedzić grób Jeremiego Przybory muszą skierować swoje kroki w dość nieoczywiste miejsce. Słynny twórca spoczął bowiem w rodzinnym grobowcu na cmentarzu ewangelicko-reformowanym na warszawskiej Woli, dokładnie w kwaterze N-2-23, gdzie złożono jego doczesne szczątki.

Artysta został pochowany wspólnie ze swoją ukochaną żoną Alicją Wirth-Przyborą, która była miłością jego życia.

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Jeremi Przybora tworzył Kabaret Starszych Panów. Tak wyglądało jego życie

Artysta przyszedł na świat 12 grudnia 1915 roku w Warszawie. Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej Jeremi Przybora pracował w roli spikera w stołecznym oddziale Polskiego Radia, a obowiązki te kontynuował również w konspiracyjnej rozgłośni podczas powstania warszawskiego.

Po zakończeniu działań wojennych rozwijał swoje umiejętności w radiowej redakcji rozrywki, powołując do życia m.in. autorski Radiowy Teatrzyk „Eterek”. Przełomowym momentem w jego karierze okazało się jednak odnowienie kontaktu z kompozytorem Jerzym Wasowskim, z którym w 1958 roku założył Kabaret Starszych Panów.

Wspomniany Kabaret Starszych Panów stanowił pełne humoru widowisko telewizyjne, które realizowano w teatralnej konwencji. Na scenie pojawiały się wówczas największe gwiazdy polskiego aktorstwa, wśród których błyszczeli m.in. Irena Kwiatkowska, Barbara Krafftówna, Kalina Jędrusik, Wiesław Gołas, Wiesław Michnikowski oraz Edward Dziewoński.

Zaangażowani do programu artyści odgrywali rozmaite scenki oraz wykonywali utwory z muzyką Wasowskiego i słowami Przybory. Wiele z tych kompozycji zyskało status wielkich hitów, by wspomnieć tylko takie przeboje jak „Wesołe jest życie staruszka”, „Piosenka jest dobra na wszystko” czy „Bo we mnie jest sex”. Na ekranie pojawiali się także sami autorzy, którzy w chwili premiery mieli niewiele ponad czterdzieści lat, lecz mimo to stylizowali się na tytułowych „starszych panów”.

Kolejne odsłony Kabaretu Starszych Panów trafiały na antenę zazwyczaj dwa razy w roku. Mimo dość elitarnego sznytu widowisko biło rekordy popularności i gromadziło w PRL-u wielomilionową widownię, a świadkowie tamtych lat wspominają, że w czasie telewizyjnej emisji programu polskie ulice całkowicie pustoszały.

Widzowie mogli oglądać premierowe odcinki Kabaretu Starszych Panów aż do 1966 roku.

Życie prywatne Jeremiego Przybory obfitowało w liczne zawirowania uczuciowe, gdyż artysta żenił się trzykrotnie i wdawał w wiele romansów, które często niszczyły jego kolejne małżeństwa. Jednym z najbardziej skrywanych sekretów poety był jego płomienny związek z Agnieszką Osiecką, a prawdziwą stabilizację odnalazł dopiero po ślubie ze scenografką Alicją Wirth w 1968 roku.

Wybitny twórca odszedł 4 marca 2004 roku, dożywając 88 lat. Owocem jego drugiego małżeństwa jest syn Kot, który zyskał rozpoznawalność jako ceniony ekspert w branży reklamowej.