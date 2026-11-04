Melania Trump nie przyszła na wieczór wyborczy w Białym Domu. Wiadomo, co wtedy robiła

Melania Trump zignorowała wieczór wyborczy Republikanów. Pierwsza dama miała inne plany

We wtorek Donald Trump spotkał się ze swoimi współpracownikami w Białym Domu, by razem śledzić wyniki wyborów do Kongresu. Nastroje stawały się coraz gorsze, bo Republikanie tracili przewagę zarówno w Senacie, jak i Izbie Reprezentantów. Ostatecznie ponieśli dotkliwą porażkę. Przy prezydencie nie było jednak w tych trudnych chwilach Melanii Trump.

Pierwsza dama nie wzięła udziału w spotkaniu i nie wypowiadała się publicznie na temat wyników wyborów. Nie oznacza to jednak, że całkowicie zniknęła z życia publicznego. W mediach społecznościowych zamieszczała wpisy dotyczące planowanego wydarzenia poświęconego zawieszeniu broni w Oleszkach, mieście na Ukrainie kontrolowanym przez Rosję.

Melania nie angażowała się również w kampanię wyborczą Republikanów. W ostatnim czasie poświęcała uwagę własnym projektom, szczególnie działaniom mającym pomóc ludziom dotkniętym wojną.

https://t.co/3pcvMPCnyT— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) November 3, 2026

Melania Trump negocjuje rozejm na Ukrainie. Donald Trump komentuje działania żony

Żona amerykańskiego prezydenta osobiście włączyła się w rozmowy dotyczące czasowego zawieszenia broni między Rosją a Ukrainą. Sytuacją w Oleszkach zainteresowała się po wrześniowych obradach Zgromadzenia Ogólnego ONZ.

– Sytuacja w Oleszkach jest tragiczna. Oleszki to miasto na froncie wojny, na skraju katastrofy – mówiła Melania Trump.

Wyjaśniała, że w miejscowości zostali przede wszystkim seniorzy, którzy pilnie potrzebują żywności, lekarstw i czystej wody. Według szacunków w mieście pozostało około dwóch tysięcy osób.

Pierwsza dama zapowiedziała pomoc w opuszczeniu niebezpiecznego terenu. Niektórzy mieszkańcy zostali już ewakuowani i mogli ponownie zobaczyć swoich bliskich.

Zaangażowanie Melanii docenił sam Donald Trump.

– To, co robi, to ratowanie dzieci. I na tym się skupia. Obie strony z nią współpracują, więc wykonuje świetną robotę – powiedział prezydent USA.

Na czwartek, 5 listopada, zaplanowano w Białym Domu wydarzenie poświęcone rozejmowi w Oleszkach. Według zapowiedzi wezmą w nim udział reprezentanci Rosji i Ukrainy. Informację o spotkaniu Melania Trump zamieściła na swoim oficjalnym profilu.

Sonda Czy podoba Ci się styl Melanii Trump? Tak Nie To zależy

QUIZ. Co wiesz o pierwszych damach? Pytanie 1 z 10 Która pierwsza dama jest/była młodsza od męża? Brigitte Macron Maria Kaczyńska Carla Bruni Następne pytanie