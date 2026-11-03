Był już na środku przejścia dla pieszych, gdy huknął w niego samochód. Szokujące nagranie

Pieszy był już na środku przejścia

Do zdarzenia doszło we wtorek, 27 października, na ulicy Okrzei w Żarach. 62-letni mężczyzna przechodził przez oznakowane przejście dla pieszych. Z policyjnych ustaleń wynika, że pokonał już część jezdni i znajdował się w jej środkowej części, gdy doszło do potrącenia.

Za kierownicą osobówki siedziała 38-letnia mieszkanka Żar. Siła uderzenia była na tyle duża, że pieszy odniósł obrażenia, a sprawa została zakwalifikowana jako wypadek drogowy.

- Dokładny przebieg zdarzenia i jego okoliczności są ustalane przez policjantów pod nadzorem prokuratury - przekazała mł. asp. Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

Szokujące nagranie trafiło do internetu

Policja opublikowała zapis z monitoringu, na którym widać moment potrącenia. Nagranie nie pozostawia wątpliwości, że mężczyzna znajdował się już na przejściu dla pieszych i był w połowie drogi przez jezdnię, gdy nadjeżdżający samochód uderzył go z dużą prędkością.

Film został udostępniony ku przestrodze. Mundurowi podkreślają, że podobnych tragedii można uniknąć, jeśli kierowcy zachowują szczególną ostrożność przed przejściami dla pieszych.

Kierująca straciła prawo jazdy

W związku z wypadkiem policjanci zatrzymali 38-letniej kierującej prawo jazdy. Kobieta będzie musiała poczekać na zakończenie prowadzonego postępowania, które nadzoruje prokuratura.

- Z uwagi na obrażenia powstałe u pieszego zdarzenie zostało zakwalifikowane jako wypadek. Kierującej zatrzymano prawo jazdy. Policjanci prowadzą postępowanie pod nadzorem prokuratury - poinformowała mł. asp. Żaneta Kumoś.

Policja apeluje do kierowców i pieszych

Funkcjonariusze przypominają, że okolice przejść dla pieszych wymagają od kierowców wzmożonej uwagi. Zbliżając się do pasów, należy zmniejszyć prędkość i być przygotowanym do zatrzymania pojazdu.

- Kierujący, zbliżając się do przejścia dla pieszych, ma obowiązek zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu lub na nie wchodzącemu. Kierowca musi liczyć się z obecnością pieszych i dostosować prędkość tak, by nie narażać ich na niebezpieczeństwo - podkreśla mł. asp. Żaneta Kumoś.

Policjanci zwracają również uwagę, że piesi, mimo przysługującego im pierwszeństwa, powinni uważnie obserwować sytuację na drodze i upewnić się, że mogą bezpiecznie wejść na jezdnię. Nagranie z Żar jest kolejnym przykładem na to, jak w jednej chwili może dojść do poważnego wypadku.

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