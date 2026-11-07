Agata Buzek nagle zostawiła miasto i uciekła na Podlasie. Jak teraz wygląda jej życie?

Agata Buzek znalazła swoje miejsce na Podlasiu

Agata Buzek nie jest osobą, która pragnie błyszczeć na ściankach. W rozmowach często powtarza, jak bardzo docenia spokój, bliskość z naturą i życie bez pośpiechu. Decyzja o zamieszkaniu w podlaskiej wsi pozwoliła jej uwolnić się od zawodowych stresów. Jak zdradziła na łamach "Dobrego Tygodnia", potrzebuje chwil wyciszenia i celowo ogranicza relacje ze światem zewnętrznym. To właśnie tam ładuje baterie, ciesząc się z prostych rzeczy.

Kluczowe w jej nowym życiu są także relacje z mieszkańcami. Aktorka ceni sobie to, że sąsiedzi zwracają uwagę na zwykłe, codzienne rozmowy, a nie na jej sukcesy zawodowe. Dzięki temu może żyć z dala od wścibskich spojrzeń.

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Buzek ma nowe hobby

Życie na Podlasiu to dla Agaty Buzek nie tylko spokój, ale też szansa na odkrycie nowych pasji, na które wcześniej brakowało czasu. Aktorka zajęła się rękodziełem i w zimowe wieczory tworzy czapki, które potem sprzedaje. Do jej zainteresowań należą również zielarstwo i renowacja antyków, co pozwala jej na oderwanie się od pracy aktorskiej.

Buzek czuje się spełniona. Sukcesy zawodowe przestały być dla niej najważniejsze. Skupia się na tym, aby cieszyć się każdym dniem i doceniać małe rzeczy.

A co ze związkami?

Po zakończeniu relacji z Jackiem Braciakiem aktorka nie szuka na siłę nowej miłości. W wywiadzie wyznała, że miłość traktuje znacznie szerzej niż tylko w kategoriach romantycznych. Twierdzi, że ma w sobie mnóstwo uczuć, którymi obdarza świat i innych. Nie uważa, że do szczęścia potrzebny jest jej mężczyzna. Dla Buzek liczą się empatia i wsparcie, a, jak sama mówi, pomaganie innym daje jej najwięcej satysfakcji.

Ma jedno marzenie

50-letnia aktorka nie planuje wielkich rzeczy. Jej największym marzeniem jest zachowanie zdrowia i wewnętrznego spokoju. Chce również angażować się w działania poprawiające sytuację na świecie, wierząc w siłę drobnych gestów i miłości.

Wygląda na to, że przenosiny na Podlasie okazały się dla tej wielkiej gwiazdy doskonałą decyzją.

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