Matt Damon nie do poznania w 4. sezonie serialowego hitu! Wystarczy mrugnąć, by go przegapić. Zobaczcie zdjęcia!

Matt Damon i David Letterman w serialu "Pozłacany wiek". Kulisy gościnnego występu

Gościnny udział znanego komika oraz legendarnego aktora trwa zaledwie ułamek sekundy, więc bardzo łatwo go przeoczyć. Obaj gwiazdorzy pojawiają się na ekranie dokładnie w 8 minucie i 33 sekundzie pierwszego odcinka czwartego sezonu "Pozłacanego wieku". Wcielają się tam w rolę dwóch dżentelmenów z dziewiętnastego wieku, którzy spacerują po East 61st Street tuż naprzeciwko posiadłości należącej do rodziny Russellów.

Kulisy zaangażowania Davida Lettermana i Matta Damona do produkcji stacji HBO ujawnił serwis Vulture. Cała inicjatywa wyszła od Isabel Richardson, pełniącej funkcję showrunnerki prowadzonego przez Lettermana programu "Mojego następnego gościa nie trzeba nikomu przedstawiać". Gospodarz talk-show od dłuższego czasu marzył o zaliczeniu epizodu w jakimś popularnym tytule, ale wcześniejsze próby kończyły się fiaskiem. Niezrażona tym Richardson postanowiła działać i osobiście odezwała się do ekipy tworzącej "Pozłacany wiek".

Podczas prac nad odcinkiem programu Lettermana z udziałem Matta Damona showrunnerka natrafiła na ciekawy wątek z przeszłości. Okazało się, że ten wybitny aktor stawiał pierwsze kroki w zawodzie właśnie jako statysta, co idealnie pasowało do całej koncepcji.

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Pomyśleliśmy: "Okej, to może być idealna okazja. Przecież to przezabawne, by Dave zrobił to z laureatem Oscara, Mattem Damonem - poza tym doskonale wpisywało się to w historię jego początków w branży" - powiedziała Richardson w rozmowie z redakcją serwisu Vulture.

Matt Damon jako statysta w "Pozłacanym wieku". Dobrze się bawił!

Sam Matt Damon przyjął tę propozycję z ogromnym entuzjazmem, dlatego od razu przystąpiono do organizacji całego przedsięwzięcia. Zgranie kalendarzy obu gwiazdorów z harmonogramem zdjęć okazało się jednak niezwykle trudnym zadaniem logistycznym. Kiedy nietypowy pomysł dotarł do producentki "Pozłacanego wieku", kobieta podobno od razu wybuchnęła śmiechem.

To był doprawdy przezabawny moment: nasza kierowniczka produkcji, Leah Baker, podeszła do mnie na planie i zapytała: "Mam dość zabawne, a zarazem ciekawe pytanie: czy chciałabyś, żeby Dave Letterman i Matt Damon pojawili się pewnego dnia na naszym planie jako statyści?". Po prostu wybuchnęłam śmiechem - opowiada Kate Churchill, producentka wykonawcza "Pozłacanego wieku".

Matt Damon skomentował swój udział w serialowym hicie. Cieszyły go przymiarki związane z dopasowywaniem strojów z epoki (akcja dzieje się po 1880 r.) i charakteryzacja, której aktor musiał się poddać.

To była świetna zabawa. Spędziliśmy na planie cały dzień, musieliśmy iść na przymiarki. Wszyscy w serialu byli świetni - zdradził AP.

"Pozłacany wiek" sezon 4. Co wydarzy się w nowych odcinkach serialu?

Czwarta odsłona "Pozłacanego wieku" przyniesie głównym bohaterom mnóstwo emocjonujących zwrotów akcji. Po tym, jak Bertha Russell dużym kosztem przetasowała układ sił w nowojorskiej elicie, wraz z rodziną musi stawić czoła skutkom swoich wyborów. Jednocześnie Agnes van Rhijn wypatruje okazji do odbudowania dawnego statusu, Marian idzie własną drogą, natomiast Peggy stara się zdobyć przychylność przyszłych teściów. W tych nowych realiach pewna zasada pozostaje aktualna i przypomina, by zawsze uważać na własne pragnienia.

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