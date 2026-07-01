Wielki powrót "Rancza"! Nie do wiary, jak dziś wygląda serialowy syn Solejukowej

Informacja o kontynuacji "Rancza" po latach przerwy wywołała wśród fanów prawdziwą falę emocji. Dla wielu to powrót do jednego z najbardziej lubianych seriali, który przez lata budował swoją wierną publiczność. Nic więc dziwnego, że każde nowe zdjęcie z planu błyskawicznie trafia do sieci i wzbudza żywe reakcje.

Ekipa produkcji ponownie pojawiła się w Jeruzalu, który w serialu odgrywa rolę Wilkowyj. Miejsce, choć znane widzom od lat, dziś wygląda inaczej niż podczas wcześniejszych sezonów. Aktorzy nie ukrywają, że powrót na plan po tak długim czasie ma dla nich szczególny, sentymentalny wymiar.

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Wilkowyje znów żyją! Katarzyna Żak pokazała serialowego syna i… oniemiała

Swoimi wrażeniami podzieliła się Katarzyna Żak, czyli serialowa Solejukowa, jedna z najbardziej charakterystycznych bohaterek produkcji. Aktorka regularnie publikuje krótkie relacje z planu, pokazując kulisy pracy i spotkania z dawnymi współpracownikami.

Tym razem uwagę fanów przykuło jej nagranie z podróży na plan oraz spotkanie z aktorem grającym Marianka Solejuka. Widać było, że emocje wzięły górę, a sama Żak nie kryła zaskoczenia tym, jak bardzo zmienił się jej "serialowy syn".

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Nostalgia, łza się w oku kręci. Wróciłam dzisiaj na plan do Jeruzala. Nie mogę powiedzieć, że nic się nie zmieniło, bo Jeruzal wypiękniał - powiedziała na nagraniu Żak.

Aktorka opowiadała również o atmosferze pracy, podkreślając, że pierwsze dni zdjęciowe upływają głównie w podróży i przygotowaniach do scen. Jednocześnie nie brakowało śmiechu, wspomnień i naturalnej radości ze spotkania po latach.

Dzisiaj gramy tutaj z Mariankiem. Boże, jak Marianek wyrósł. Gramy dzisiaj taką scenę. Na razie od 8 podróżujemy autem. Jest wspaniale - mówiła na nagraniu Katarzyna Żak.

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