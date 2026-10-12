Wieniawie spadła spódnica! Pokazała czarne stringi, a Maserak wypalił

Na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" nie brakuje emocji, spektakularnych choreografii i zaskakujących zwrotów akcji. Tym razem uwagę przyciągnął jednak nie tylko sam taniec, ale również niespodziewany problem ze strojem Julii Wieniawy. Podczas występu z Iwoną Pavlović spódnica aktorki opadła, odsłaniając jej czarną bieliznę. Pod materiałem znajdowały się stringi, które na moment stały się widoczne dla publiczności.

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Czarne stringi Wieniawy na widoku! Maserak skwitował to jednym zdaniem

W takich sytuacjach wszystko dzieje się błyskawicznie. Uczestnicy muszą pilnować kroków, pamiętać o choreografii i jednocześnie zachować pełną kontrolę nad ciałem. Kiedy do tego dochodzi niespodziewana wpadka kostiumowa, nietrudno o dodatkowe emocje. Nawet najlepiej przygotowany występ może zostać zapamiętany z zupełnie innego powodu niż ten, który początkowo zakładali jego bohaterowie.

Sytuacja nie umknęła uwadze Rafała Maseraka, który postanowił odnieść się do nieoczekiwanego zdarzenia. Juror skomentował, że dobrze, iż tego dnia Julia miała na sobie bieliznę. Ten komentarz dodatkowo zwrócił uwagę na całe zajście i podkreślił, jak nieprzewidywalne potrafią być sytuacje na parkiecie - szczególnie programu nadawanego "na żywo".

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Występy taneczne wymagają nie tylko umiejętności, ale także odpowiednio przygotowanych kostiumów. Stroje muszą dobrze wyglądać w ruchu, nie ograniczać choreografii i pozostawać na swoim miejscu nawet podczas najbardziej dynamicznych figur. Czasem jednak wystarczy jeden nieprzewidziany ruch, by elegancka stylizacja przestała być pod pełną kontrolą.

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Zobacz naszą galerię: Wieniawie spadła spódnica! Pokazała czarne stringi na parkiecie

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