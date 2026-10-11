Sprzeczka jurorska w "Tańcu z Gwiazdami". Maserak nie wytrzymał, interweniowała Wieniawa

Kasia Kowalska
2026-10-11 22:02

Uczestnicy "Tańca z Gwiazdami" kontynuują bój o awans do finału i główną nagrodę. Największe poruszenie w najnowszym odcinku wywołały jednak nie same występy, a zachowanie sędziów. Przy jurorskim stole doszło do ostrego spięcia między Rafałem Maserakiem a Iwoną Pavlović.

Rafał Maserak i Iwona Pavlović rozdzieleni grafiką czerwonej błyskawicy. O spięciu w Tańcu z Gwiazdami przeczytasz na SE.
Autor: AKPA

Program "Taniec z Gwiazdami" ponownie rozgrzał publiczność, choć tym razem to nie rywalizujące pary znalazły się w centrum uwagi. Tuż po zatańczeniu przez Martę "Mandarynę" Wiśniewską i Krystiana Rzymkiewicza, rozpętała się dyskusja między Rafałem Maserakiem a Iwoną Pavlović. Sytuację przy stole musiała łagodzić Julia Wieniawa.

Starcie Rafała Maseraka i Iwony Pavlović w "Tańcu z Gwiazdami"

Podczas niedzielnego wydania show (11 października) Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz zrobili ogromne wrażenie swoją cha-chą. Występ spotkał się z gorącym przyjęciem zarówno przed telewizorami, jak i w studiu. Widzowie pisali w sieci, że para wypadła znakomicie, a sędziowie nagrodzili ich notą 34 punktów.

W momencie oceny tego pokazu atmosfera jednak zgęstniała. Kiedy Rafał Maserak zaczął przemawiać do Mandaryny, by wskazać konkretny moment w układzie tanecznym, Iwona Pavlović wtrąciła się z cichym komentarzem. To wyprowadziło z równowagi jej telewizyjnego partnera. Tancerz stanowczo zareagował, mówiąc, że to on ma teraz głos. "Czarna Mamba" krótko podziękowała, ale to nie zakończyło wymiany zdań.

- Jak widać tylko Iwona Pavlović ma tu zdanie przy naszym stole - skomentował z przekąsem Maserak.

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Julia Wieniawa reaguje na kłótnię jurorów

Wśród oceniających dało się wyczuć sporą nerwowość. Ostudzić te emocje postanowiła Julia Wieniawa, wtrącając humorystyczną uwagę o zagęszczającej się atmosferze. Chociaż na tym otwarty konflikt się zakończył, telewidzowie zwrócili uwagę na utrzymujący się chłód w relacjach między jurorami do końca programu.

- Jury ma chyba za sobą ciężki tydzień, bo napięcie można by kroić nożem - czytamy w jednym z komentarzy w mediach społecznościowych.  

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Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona pokazali się w Tańcu z Gwiazdami
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