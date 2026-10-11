Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński pokazał się w "Tańcu z Gwiazdami". Towarzyszyła mu małżonka. Zobaczcie!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-11 21:12

A to niespodzianka! Na czerwonym dywanie "Tańca z Gwiazdami" pojawiła się para, której mało kto się spodziewał. Wśród gości, którzy przyciągnęli uwagę fotoreporterów, znaleźli się książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona Helena Mańkowska. Para chętnie pozowała do zdjęć, uśmiechając się do siebie, a później usiadła przy jednym ze stolików, by oglądać zmagania uczestników. Zobaczcie zdjęcia!

Książę w "Tańcu z Gwiazdami"? Tak, ale tylko na czerwonym dywanie!

Jan Lubomirski-Lanckoroński należy do dość rozpoznawalnych przedstawicieli polskiej arystokracji.  Bywa na imprezach show-biznesowych, był gościem Krzysztofa Ibisza w programie "Demakijaż", a z Pauliną Sykut-Jeżyną rozmawiał w "Halo, tu Polsat". Tym razem stawił się na czerwonym dywanie "Tańca z Gwiazdami" i natychmiast przyciągnął spojrzenia. U jego boku pojawiła się żona - Helena Mańkowska. Para znalazła się w gronie gwiazd, które zaprezentowały się przed obiektywami fotografów tuż przed rozpoczęciem show. 

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Choć największe emocje oczywiście rozgrywają się na parkiecie, czerwony dywan również ma swoje pięć minut. To właśnie tam można zobaczyć znanych i lubianych, ich partnerów oraz osoby ze świata kultury, które przybywają kibicować uczestnikom tanecznego show. "Taniec z Gwiazdami" od początku przyciąga znane nazwiska. Podczas 6. odcinka 19. edycji można było zobaczyć uczestników i jurorów, ale też np. Żaklinę Ta Dinh, Edwarda Miszczaka czy Ksenię Chlebicką.

Pojawienie się 48-letniego Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego i jego drugiej żony (od 2020 r.) Heleny Mańkowskiej wpisuje się w ten towarzyski wymiar programu, choć niektórych mogło zaskoczyć. Tym bardziej, że para postawiła na elegancję, ale raczej w dość skromnym wydaniu. Fotografie z czerwonego dywanu ZNAJDZIECIE TUTAJ!

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Taniec z Gwiazdami 19 - odc. 6.
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"Taniec z Gwiazdami" 19 - odcinek 6. Kto walczył o przejście do kolejnego etapu?

W 6. odcinku 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zatańczyli:

  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Z tanecznego programu Polsatu w poprzednich odcinkach odpadli:

  • 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka 
  • 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  • 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.

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Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona pokazali się w Tańcu z Gwiazdami
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Izabela Kuna, Nadia w Tańcu z Gwiazdami
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