Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński pokazał się w "Tańcu z Gwiazdami". Towarzyszyła mu małżonka. Zobaczcie!

Książę w "Tańcu z Gwiazdami"? Tak, ale tylko na czerwonym dywanie!

Jan Lubomirski-Lanckoroński należy do dość rozpoznawalnych przedstawicieli polskiej arystokracji. Bywa na imprezach show-biznesowych, był gościem Krzysztofa Ibisza w programie "Demakijaż", a z Pauliną Sykut-Jeżyną rozmawiał w "Halo, tu Polsat". Tym razem stawił się na czerwonym dywanie "Tańca z Gwiazdami" i natychmiast przyciągnął spojrzenia. U jego boku pojawiła się żona - Helena Mańkowska. Para znalazła się w gronie gwiazd, które zaprezentowały się przed obiektywami fotografów tuż przed rozpoczęciem show.

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Choć największe emocje oczywiście rozgrywają się na parkiecie, czerwony dywan również ma swoje pięć minut. To właśnie tam można zobaczyć znanych i lubianych, ich partnerów oraz osoby ze świata kultury, które przybywają kibicować uczestnikom tanecznego show. "Taniec z Gwiazdami" od początku przyciąga znane nazwiska. Podczas 6. odcinka 19. edycji można było zobaczyć uczestników i jurorów, ale też np. Żaklinę Ta Dinh, Edwarda Miszczaka czy Ksenię Chlebicką.

Pojawienie się 48-letniego Jana Lubomirskiego-Lanckorońskiego i jego drugiej żony (od 2020 r.) Heleny Mańkowskiej wpisuje się w ten towarzyski wymiar programu, choć niektórych mogło zaskoczyć. Tym bardziej, że para postawiła na elegancję, ale raczej w dość skromnym wydaniu. Fotografie z czerwonego dywanu ZNAJDZIECIE TUTAJ!

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"Taniec z Gwiazdami" 19 - odcinek 6. Kto walczył o przejście do kolejnego etapu?

W 6. odcinku 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zatańczyli:

Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka

Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz

Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka

Helena Englert i Roman Osadchiy

Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna

Dominik Rupiński i Estelle François

Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko

Dominik Smaruj i Magda Tarnowska

Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Z tanecznego programu Polsatu w poprzednich odcinkach odpadli:

10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka

11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska

12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.

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Zobacz więcej zdjęć. Książę Jan Lubomirski-Lanckoroński i jego żona pokazali się w "Tańcu z Gwiazdami". Zobaczcie!

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