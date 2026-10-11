Wieniawa w "Tańcu z Gwiazdami" odsłoniła więcej niż niejedna tancerka, Jeżowska wystawiła zgrabne nogi, a Mandaryna?! Tylko spójrzcie!

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-10-11 20:30

W 6. odcinku 19. edycji "Tańca z Gwiazdami" już od początku było gorąco. A wszystko dzięki latynoskim rytmom, które rozbrzmiały w pierwszych sekundach. Później było tylko lepiej! Jednak zanim pary stawiły się na parkiecie, by dać z siebie wszystko i zawalczyć o udział w kolejnym odcinku, gwiazdy i tancerze pojawili się na czerwonym dywanie. Show skradła Julia Wieniawa w stroju godnym karnawału. Zresztą sami zobaczcie.

Wieniawa pokazała w stroju, który odsłonił więcej niż taneczne wdzianka! A inni? Spójrzcie na Jeżowską i Mandarynę

W 5. odcinku "Tańca z Gwiazdami" nikt nie odpadł - tak nakazuje tradycja epizodów z udziałem najbliższych uczestników. Teraz jednak walka znów się toczy. W 6. odcinku gwiazda starły się ze sobą w tańcach latynoskich. Zanim jednak kolejne pary pokazały, co potrafią, i gwiazdy, i tancerze, a nawet jurorzy i celebryci, którzy przyszli do programu, by śledzić zmagania z widowni, pozowali do zdjęć na czerwonym dywanie.

Iwona Pavlović zaskoczyła kolorową, liliową sukienką z pierzaście wykończonymi rękawami, Mandaryna miała na sobie czerwone wdzianko, które niewiele zakrywało, ale sprawdziło się na parkiecie, Majka Jeżowska pochwaliła się zgrabnymi nogami, a show skradła Julia Wieniawa. Jurorka "Tańca z Gwiazdami" do serca wzięła sobie tematykę odcinka i zaprezentowała widzom wizerunek niczym z karnawału w Rio. 

Wieniawa połączyła długą spódnicę odsłaniająca jej brzuch i zgrabne nogi z bardzo kusym, asymetrycznym topem. Ciągnął się za nią niewielki tren, a zestaw pięknie mienił się kolorami tęczy. Aktorka całość uzupełniła czarnymi szpilkami. Jej opalone ciało, lekko umięśniony brzuch i nieco dzikie spojrzenie mogły zrobić wrażenie. TUTAJ znajdziecie zdjęcia.

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"Taniec z Gwiazdami" 19 - odcinek 6. Kto wystąpił?

W 6. odcinku 19. edycji programu "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" zatańczyli:

  • Krzysztof Kwiatkowski i Sara Janicka
  • Marta "Mandaryna" Wiśniewska i Krystian Rzymkiewicz
  • Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś-Stromecka
  • Helena Englert i Roman Osadchiy
  • Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta-Grobelna
  • Dominik Rupiński i Estelle François
  • Joanna Jędrzejczyk i Kamil Kuroczko
  • Dominik Smaruj i Magda Tarnowska
  • Izabela Kuna i Michał Bartkiewicz.

Z popularnego show Polsatu jak dotąd odpadli:

  • 10. miejsce - Karolina "Kaeyra" Baran i Kacper Rutka 
  • 11. miejsce - Matteo Brunetti i Izabela Skierska
  • 12. miejsce - Monika Borzym i Michał Kassin.

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Pytanie 1 z 15
Małgorzata Foremniak w 2. edycji "Tańca z gwiazdami" tańczyła z:
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TANIEC Z GWIAZDAMI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI