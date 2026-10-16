Sara James zaskoczyła drapieżną stylizacją i strzelała minki z Margaret. Wręczyła też nagrodę Roxie!

Zjawiskowa piosenkarka należy obecnie do grona najpopularniejszych polskich gwiazd młodego pokolenia, a publiczność doskonale pamięta jej występy w formatach takich jak "The Voice Kids", Eurowizja Junior oraz "America's Got Talent". Sara James słynie także z zamiłowania do modowych eksperymentów i nieustannie intryguje fanów swoimi nieoczywistymi wyborami wizerunkowymi. Niedawno wzięła udział w uroczystej gali Kobieta Roku Glamour 2026, gdzie pojawiła się w zupełnie nowej odsłonie.

Sara James przekazała statuetkę Kobiety Roku Glamour Roksanie Węgiel

W minionym roku to właśnie wykonawczyni hitu "Somebody" triumfowała w plebiscycie organizowanym przez magazyn "Glamour", zgarniając prestiżowe wyróżnienie na gali Kobieta Roku Glamour w kategorii popkulturowej. Podczas tegorocznej edycji tytuł ten trafił w ręce Roksany Węgiel, która podobnie jak jej poprzedniczka stawiała pierwsze kroki w "The Voice Kids" i reprezentowała nasz kraj na dziecięcej Eurowizji. Obie popularne wokalistki zaprezentowały się tego wieczoru w kreacjach, które umiejętnie łączyły klasyczną elegancję ze sporą dawką modowej odwagi.

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Wspólne zdjęcia Sary James i Margaret. Były miny i całusy

Gromadzące śmietankę towarzyską wydarzenie stanowiło idealną okazję do zaprezentowania odświeżonego wizerunku w blasku fleszy i przyciągnięcia uwagi mediów. O ile w ostatnim czasie osiemnastolatka chętnie zakładała chociażby minimalistyczne garnitury, tak teraz zdecydowała się na suknię z prześwitami. Oryginalny wygląd Sary James uzupełniały wyraziste detale, w tym usta pociągnięte ciemną pomadką, biżuteria w nosie oraz starannie upięta fryzura z ułożonymi na czole drobnymi kosmykami, powszechnie znanymi jako "baby hairs".

Na obowiązkowej dla celebrytek ściance młoda piosenkarka chętnie pozowała u boku Margaret, z którą łączy ją bardzo bliska relacja zawodowa i prywatna. Artystki miały okazję dobrze się poznać podczas współtworzenia inicjatywy Babie Lato, co przełożyło się na doskonałą atmosferę przed obiektywami, do których panie z uśmiechem puszczały oczko i posyłały pocałunki. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Co słychać u wokalistki? Nowe wyzwania w "The Voice Kids" i przeprowadzka do Warszawy

Ostatnie miesiące przyniosły w życiu utalentowanej piosenkarki prawdziwą rewolucję i mnóstwo niezwykle ważnych wydarzeń. W czerwcu Sara James świętowała swoje osiemnaste urodziny, a niedługo po osiągnięciu pełnoletności rozpoczęła poszukiwania własnego mieszkania w stolicy. Oprócz angażowania się w kolejne inicjatywy muzyczne, wokalistka oficjalnie zasiliła grono trenerów programu "The Voice Kids", zapisując się w historii tego telewizyjnego formatu jako najmłodsza jurorka. Słuchacze z ogromną niecierpliwością wyczekują teraz kolejnych kroków w jej dynamicznie rozwijającej się karierze.

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