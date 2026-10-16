Roksana Węgiel szczerze o swoim małżeństwie. "Nie muszę nosić spodni w związku"

Roksana Węgiel szczerze przyznaje, że uporządkowane życie osobiste daje jej przestrzeń do rozwoju na polu zawodowym. Piosenkarka znalazła szczęście u boku swojego męża Kevina. Początki ich relacji wcale nie należały do najłatwiejszych, a z dystansem na decyzje artystki patrzyli nawet jej bliscy. Ostatecznie jednak udało im się wszystko poukładać i zbudować silną więź.

Na pewno było to dla nich szokujące, jakie decyzje podejmowaliśmy i jak działaliśmy z Kevinem. Był to dla nich speedrun życia. Dziecko wychodzi z domu, zaręczyny, ślub, płyta, żyje swoim życiem. Szybka zmiana, ale wydaje mi się, że już wtedy, przez to, że zaczęłam młodo pracować, nawet nieświadomie potrzebowałam się trochę usamodzielnić - mówiła w wywiadzie dla Eski.

Roksana Węgiel otrzymała nagrodę Kobieta Roku Glamour

W połowie października wokalistka świętowała sukces podczas gali Kobieta Roku Glamour 2026. Roksana odebrała statuetkę w kategorii Popkultura. W wywiadzie dla ESKA.pl piosenkarka przyznała, że odbiera to wyróżnienie jako swego rodzaju podsumowanie jej intensywnej pracy w tym niezwykle ważnym dla niej czasie.

To ogromne wyróżnienie, podsumowanie całego roku. To był bardzo pracowity rok, bardzo dużo się wydarzyło i pięknie łączy się to z moją płytą "Błękit", której głównym symbolem jest motyl, który symbolizuje moją drogę, przemianę z dziewczynki do świadomej kobiety. Przez 10 lat w show-biznesie już trochę przeszłam. Ten album ukazał się w idealnym momencie, a ta statuetka jest zwieńczeniem tego wszystkiego.

Artystka podzieliła się również szczegółami na temat tego, jak o jej poczucie kobiecości troszczy się jej partner, Kevin Mglej.

Kevin Mglej dba o poczucie kobiecości Roksany Węgiel

Dla piosenkarki ogromne znaczenie mają małe gesty, jak na przykład wręczanie kwiatów bez żadnego specjalnego powodu. Dzięki temu czuje się doceniona i może pielęgnować swoją kobiecą stronę. Roksana niezwykle ceni sobie to, że po zakończeniu koncertu nie musi już wszystkiego kontrolować. Jak sama przyznaje, to nie jest liderką w ich domowym życiu.

Robi to każdego dnia. Dba o taką moją kobiecą energię. Bardzo często dostaję kwiaty, to już mówię o takich rzeczach, które są po prostu bardzo miłe dla kobiet i warto o tym mówić. Wiadomo, teraz jest takie przekonanie, że kobieta musi być niezależna, ale ja lubię mieć obok siebie faceta, który wręczy mi kwiaty. To bardzo wpływa na poczucie kobiecej energii. Oczywiście, ja mogę wziąć sprawy w swoje ręce, zrobić dużo rzeczy sama, ale uważam, że wzrastam w takiej kobiecej energii, mając faceta, który pozwala mi być kobietą. Ja nie muszę nosić spodni w związku i to jest piękne! Traktuje mnie z dużą delikatnością i bardzo kobieco - powiedziała w rozmowie z Eską.

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