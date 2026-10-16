Decapitated i Septicflesh ruszają na Polskę. Lider grupy ma jeden cel

Redakcja se.pl
2026-10-16 12:45

Nadciąga prawdziwe metalowe uderzenie! Dwie potęgi ekstremalnych brzmień – polski Decapitated i grecki Septicflesh – łączą siły i ruszają we wspólną trasę po czterech miastach w Polsce. Lider polskiej formacji, Vogg, nie owija w bawełnę i zapowiada, że muzycy mają jeden cel: „zrównać wszystko z ziemią”.

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Autor: Justyna Klorek Decapitated

Metalowe uderzenie w Polsce. Decapitated i Septicflesh łączą siły

To będzie prawdziwa gratka dla wszystkich fanów ciężkich brzmień. Dwie potęgi ekstremalnego metalu – polski Decapitated i grecki Septicflesh – ruszają we wspólną trasę po Polsce. Zespoły zapowiadają cztery koncerty, podczas których zamierzają „siać dźwiękowe zniszczenie”.

Na scenie u boku headlinerów pojawią się również doskonale znane na rodzimym podwórku formacje Frontside oraz Damnation. To wydarzenie, które z pewnością rozgrzeje metalową publiczność do czerwoności.

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Cztery miasta, cztery noce zniszczenia

Trasa obejmie cztery największe polskie metropolie i odbędzie się w marcu. Fani będą mogli zobaczyć ten potężny skład na żywo w następujących miastach i klubach:

  • 10 marca – Progresja, Warszawa
  • 11 marca – Studio, Kraków
  • 12 marca – A2, Wrocław
  • 13 marca – B90, Gdańsk

Bilety na wszystkie koncerty są już dostępne w sprzedaży na stronach www.knockoutmusicstore.pl (w wersji kolekcjonerskiej) oraz www.ebilet.pl.

Vogg z Decapitated: „Zrównać wszystko z ziemią”

Lider Decapitated nie ukrywa, że nadchodzące występy to zwieńczenie długiego okresu promocji ostatniego albumu zespołu. Jak sam przyznaje, koncerty w Polsce to odpowiedź na prośby fanów.

Nasze ostatnie koncerty, wieńczące niemal pięcioletnią kampanię promocyjną albumu «Cancer Culture», zostawiliśmy dla Was! Prosiliście o to od dawna – no to macie!” – zapowiada Vogg. Muzyk podkreśla też siłę składu: „Drugim headlinerem wieczoru będą nasi przyjaciele z Septicflesh – greccy symfoniczni niszczyciele, którzy łączą orkiestrowy rozmach z metalową furią. Oliwy do ognia doleje rodzimy Frontside oraz powracający z otchłani Damnation! Cztery noce, cztery miasta i jeden cel – zrównać wszystko z ziemią. Nie może Was zabraknąć. Do zobaczenia pod sceną!”.

Septicflesh: „Sojusz wykuty w ogniu”

Równie entuzjastycznie o wspólnej trasie wypowiadają się muzycy z Grecji. Wokalista Septicflesh, Seth, podkreśla, że przyjaźń między zespołami jest siłą napędową tego wydarzenia.

„Niektóre sojusze wykuwa się w ogniu, a czas tylko je umacnia. W marcu łączymy siły z naszymi braćmi z Decapitated, by przez cztery noce siać dźwiękowe zniszczenie w całej Polsce. Przyjaźń, szacunek i ekstremalny metal zjednoczone pod jednym sztandarem” – mówi Seth.

Potężny skład na jednej scenie

Każdy z zespołów, które pojawią się na scenie, reprezentuje inną, ale równie potężną odmianę metalu. Decapitated to już klasycy, którzy od lat udowadniają, że techniczny death metal może iść w parze z groovem, od którego pękają ściany. Z kolei Septicflesh to mistrzowie łączenia symfonicznego rozmachu ze złowrogą energią death metalu.

Stawkę uzupełnia Frontside – weterani polskiej sceny, których metalcore jest po równo brutalny i melodyjny. Całość otwiera Damnation, czyli najbardziej diaboliczny zespół w tym zestawie, serwujący surowy i przepełniony złem death metal. Po reaktywacji grupa udowadnia, że nie bierze jeńców.

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