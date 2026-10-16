Telewizja Polska uczci pamięć Jana Pawła II. Wyjątkowe wydarzenie już dziś w telewizji!

Historyczne wydarzenie. Mija 48 lat od wyboru Karola Wojtyły na papieża

Mija 48 lat od wyboru Karola Wojtyły na papieża. 16 października 1978 roku krakowski kardynał imię Jan Paweł II. Krakowski kardynał został pierwszym od 455 lat papieżem spoza Włoch i pierwszym Polakiem, który objął ten urząd.

Inauguracja pontyfikatu odbyła się 22 października 1978 roku. Jan Paweł II szybko stał się jedną z najważniejszych postaci XX wieku, a jego pielgrzymki do ojczyzny miały istotne znaczenie dla polskiego społeczeństwa i przemian prowadzących do upadku komunizmu.

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48. rocznica wyboru Jana Pawła II. TVP pokaże wyjątkowy koncert

Rocznica wyboru papieża Polaka to okazja do przypomnienia jego przesłania i refleksji nad wartościami, które głosił przez lata swojego pontyfikatu. Z tej okazji TVP1 wyemituje koncert "Totus Tuus", poświęcony muzyce sakralnej inspirowanej duchowym dziedzictwem św. Jana Pawła II.

Tytuł wydarzenia nawiązuje do łacińskiego wyrażenia oznaczającego "Cały Twój", które papież obrał za swoje motto, powierzając się Maryi.

Dziś mija 48. rocznica wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. Już o 16:00 zapraszamy do TVP1 na koncert "Totus Tuus" z muzyką sakralną inspirowaną duchowym dziedzictwem św. Jana Pawła II - przekazano na Instagramie Telewizji Polskiej.

Koncert „Totus Tuus” będzie można obejrzeć dziś, 16 października, o godz. 16.00 na antenie programu pierwszego Telewizji Polskiej. To propozycja dla widzów, którzy chcą uczcić rocznicę wyboru Jana Pawła II i przypomnieć sobie postać papieża, który na trwałe zapisał się w historii Polski i świata.

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