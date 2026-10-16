Maciej Dowbor jednak to zrobi? Joanna Koroniewska komentuje udział męża w "TzG"!

Koroniewska usłyszała, że Dowbor zatańczy w Polsacie. Tak skomentowała te doniesienia

"Taniec z Gwiazdami" od lat przyciąga przed ekrany widzów, a udział w programie wiąże się dla uczestników z wieloma emocjami i intensywnymi treningami. Nic więc dziwnego, że każda plotka dotycząca potencjalnych gwiazd kolejnej edycji wzbudza zainteresowanie. Tym razem wśród nazwisk pojawił się Maciej Dowbor. Czy prezenter rzeczywiście mógłby stanąć na parkiecie popularnego show Polsatu?

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Zamiast "Tańca z Gwiazdami" wybrał coś innego? Koroniewska ujawniła kulisy

O tę kwestię zapytaliśmy Joannę Koroniewską. Aktorka nie kryła zdziwienia na myśl o takim scenariuszu. Czy oznacza to, że Maciej Dowbor nie zamierza podejmować kolejnych wyzwań? Z wypowiedzi jego żony wynika, że obecnie ma zupełnie inne zajęcie, któremu poświęca sporo uwagi. Okazuje się, że prezenter rozwija swoją sportową pasję, a konkretnie gra w tenisa. Co więcej, ma już na koncie sukcesy.

To byłoby ogromne zaskoczenie nawet dla mnie! Nie sądzę, żeby to zrobił. On jest teraz wybitnym tenisistą. Właśnie wróciliśmy z turnieju, na którym zajął pierwsze miejsce, ja zresztą również w swojej kategorii. Mamy więc trochę inne cele - mówi "Super Expressowi" Joanna Koroniewska.

Jej słowa pokazują, że na razie małżonkowie skupiają się na sportowej rywalizacji, a nie na tanecznych treningach. Czy plotki o udziale Dowbora w "Tańcu z Gwiazdami" okażą się jedynie internetowymi spekulacjami? Na ten moment nie ma potwierdzenia, że prezenter pojawi się w programie. Jedno jest pewne - Asia nie spodziewa się, by miał w najbliższym czasie zamienić tenisową rakietę na taneczne pantofelki.

Rozmawiała Julita Buczek

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