Marcin Maciejczak jako Michał Wiśniewski. Młody wokalista szczerze o liderze Ich Troje

Marcin Maciejczak notuje znakomite występy w formacie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", a jego sceniczne przemiany odbijają się szerokim echem nawet poza Polską. W zbliżającej się odsłonie show muzyk zagra niepowtarzalnego Michała Wiśniewskiego. W wywiadzie udzielonym redakcji Eska.pl dwudziestolatek podzielił się przemyśleniami o słynnym wokaliście. Kiedy zespół Ich Troje odnosił gigantyczne sukcesy na rodzimym rynku muzycznym, Marcina Maciejczaka nie było jeszcze na świecie. Mimo to młody artysta doskonale kojarzy dorobek i postać czerwonowłosego gwiazdora.

Marcin Maciejczak o spotkaniu z Michałem Wiśniewskim

Na pytanie reportera serwisu ESKA.pl o to, jak z perspektywy dwudziestolatka odbierany jest Michał Wiśniewski, artysta odpowiedział bezpośrednio.

Wiesz co, ja pamiętam takie moje wczesne dzieciństwo. Miałem może cztery lata? Od dziecka naprawdę słuchałem muzyki i obserwowałem tych wokalistów. Jak patrzę na okres, gdy miałem właśnie cztery lata, to nosiłem blond perukę, bo chciałem być Dodą. Mogę przyznać, że kojarzę Michała Wiśniewskiego z dzieciństwa, z tego takiego kiczu polskiego show-bzinesu, na bank. Z tamtych lat na pewno go pamiętam. Jeździłem na koncerty Dody, słuchałem Wiśniewskiego w telewizji i miałem okazję go poznać, co było niesamowite, że mogłem się później w niego wcielić.

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Jak lider Ich Troje zachowuje się poza kamerami? Dwudziestolatek zapamiętał ich bezpośrednie spotkanie jako niezwykle wzruszający moment.

My się poznaliśmy na planie programu "Cudowne lata" i miałem tam przyjemność wykonać utwór "Jak gdyby nic". Pamiętam, że on był tym bardzo poruszony. Pytał się, kim jestem, więc historia zatacza koło - powiedział przed kamerami.

Piosenkarz odniósł się również do odnowienia relacji słynnego muzyka z Mandaryną. Choć z racji wieku nie miał szansy na bieżąco obserwować ich głośnego małżeństwa, dokładnie zapoznał się z historią tej pary i jest przekonany, że oboje świetnie ze sobą rezonują.

W późniejszych latach nadrobiłem. To było dla mnie poruszajace, że po tylu latach... Teoria niewidzialnej nici się potwierdziła i mam nadzieję, że już tak będzie juz do końca ich życia. Oni bardzo do siebie pasują, to są takie dwa światy, które super, że znowu się zeszły.

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