Strzelał w kierunku domu sąsiadów. Policjanci zatrzymali 48-latka

Niebezpieczna sytuacja rozegrała się przy ulicy Boguszowickiej w Żorach. Dzielnicowi otrzymali informację o mężczyźnie, który miał oddawać strzały z broni śrutowej w kierunku elewacji sąsiedniego domu. Policjanci szybko namierzyli 48-latka i zatrzymali go.

Funkcjonariusze zabezpieczyli również broń, z której mężczyzna miał strzelać. Na tym jednak interwencja się nie zakończyła. Podczas dalszych czynności policjanci ustalili, że zatrzymany miał już wcześniej problemy z respektowaniem decyzji sądu.

Policjanci zareagowali na zgłoszenie dotyczące mężczyzny, który przy ulicy Boguszowickiej miał strzelać z broni śrutowej w stronę elewacji sąsiedniego domu.

Dzielnicowi szybko ustalili, gdzie znajduje się 48-latek. Mężczyzna został zatrzymany, a funkcjonariusze zabezpieczyli broń śrutową, której miał używać. Dokładny charakter oraz przeznaczenie zabezpieczonej broni zostaną ustalone w toku dalszych czynności. Policjanci będą również wyjaśniać wszystkie okoliczności zdarzenia.

Miał sądowy zakaz kontaktowania się z kobietą

W trakcie interwencji wyszło na jaw, że sprawa ma także drugi, poważny wątek. 48-latek miał już wcześniej orzeczony przez sąd zakaz zbliżania się i kontaktowania z kobietą.

Mężczyzna nie zastosował się jednak do obowiązującego orzeczenia. Jak ustalili policjanci, mimo zakazu nadal kontaktował się z kobietą. Co więcej, miał kierować wobec niej groźby pozbawienia życia.

Oznacza to, że interwencja związana ze strzałami doprowadziła również do ujawnienia podejrzenia naruszenia wcześniejszego orzeczenia sądu oraz kierowania gróźb karalnych. Policjanci zabezpieczyli broń śrutową. Jej dokładne właściwości i przeznaczenie zostaną określone podczas dalszego postępowania.

Na tym etapie funkcjonariusze wyjaśniają wszystkie okoliczności zdarzenia. Kluczowe będzie ustalenie dokładnego przebiegu sytuacji przy ulicy Boguszowickiej oraz okoliczności, w jakich 48-latek miał oddawać strzały.

Mężczyzna został zatrzymany i teraz będzie odpowiadał za swoje zachowanie.

Grozi mu nawet 5 lat więzienia

48-latek odpowie między innymi za niestosowanie się do orzeczonego przez sąd zakazu oraz kierowanie gróźb karalnych.

Za złamanie sądowego zakazu grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Sprawa jest obecnie wyjaśniana przez policję. Funkcjonariusze będą ustalać pełny przebieg zdarzenia oraz wszystkie okoliczności związane zarówno z użyciem broni śrutowej, jak i naruszeniem sądowego zakazu.

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