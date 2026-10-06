Do dramatycznego incydentu doszło 6 października około godziny 3.30 w nocy na ulicy Obrzeżnej Zachodniej w Mysłowicach. Z nieustalonych jeszcze powodów samochód osobowy zderzył się tam z rowerzystą.

Ze wstępnych ustaleń policjantów z miejscowej drogówki wynika, że 28-letni kierujący jednośladem jechał w tym samym kierunku, co prowadzący BMW. W pewnym momencie auto najechało na rowerzystę.

Wypadek w Mysłowicach. Rowerzysta zmarł w szpitalu

Na skutek uderzenia 28-letni mieszkaniec Mysłowic odniósł wielonarządowe obrażenia. W bardzo ciężkim stanie przewieziono go do pobliskiego szpitala.

Pomimo starań lekarzy i udzielonej pomocy medycznej, mężczyzny nie udało się uratować. Zmarł kilka godzin po wypadku.

Za kierownicą osobowego BMW siedział 24-letni mieszkaniec województwa małopolskiego.

– Z niewyjaśnionych dotąd przyczyn doszło do wypadku drogowego z udziałem kierującego BMW 24-letniego mieszkańca województwa małopolskiego oraz 28-letniego rowerzysty z Mysłowic – przekazał asp. Łukasz Paździora, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach.

Służby na miejscu nocnego wypadku na Obrzeżnej Zachodniej

Po zgłoszeniu na miejsce natychmiast zadysponowano patrole policji, zespoły ratownictwa medycznego oraz zastępy straży pożarnej. Mundurowi zabezpieczyli ślady i przystąpili do zbierania materiału dowodowego mającego wyjaśnić okoliczności tragedii.

Śledczy próbują ustalić, dlaczego auto wjechało w rowerzystę i jaka była sytuacja na drodze tuż przed potrąceniem. Prowadzone dochodzenie ma dać pełen obraz tego tragicznego zdarzenia.

Policja w Mysłowicach ostrzega kierowców i rowerzystów

Funkcjonariusze z Mysłowic zwracają uwagę, że jesienna pogoda na drogach wymaga szczególnego skupienia. Mgły, ograniczona widoczność w nocy i nad ranem, a także mokra jezdnia potęgują ryzyko wypadków.

Zmotoryzowani muszą zwiększyć czujność, uważnie patrzeć na drogę i być przygotowani na nieprzewidziane sytuacje. Policjanci apelują o szczególną uwagę na rowerzystów i pieszych, którzy w tym okresie są najbardziej narażeni na niebezpieczeństwo.

Apel skierowany jest również do miłośników jednośladów. Mimo jesiennej szarugi wciąż są oni obecni na drogach. Cykliści nie powinni zapominać o kaskach i odblaskach, które po zapadnięciu zmroku znacząco poprawiają ich widoczność na drodze.

Dramatyczne w skutkach zdarzenie na Obrzeżnej Zachodniej dobitnie udowadnia, że na drodze ułamek sekundy decyduje o życiu i śmierci.

Potrącenie rowerzysty w Mysłowicach: