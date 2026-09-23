Spis treści Dramatyczna akcja ratunkowa na trasie S1 w Mysłowicach

Dramatyczna akcja ratunkowa na trasie S1 w Mysłowicach

W środę, 23 września, doszło do niezwykle groźnego zdarzenia na drodze ekspresowej S1 w rejonie Mysłowic. Jadąc w stronę Tychów, na wysokości węzła Brzęczkowice, samochód osobowy z impetem uderzył w naczepę ciężarówki. Zderzenie to przyniosło tragiczne skutki dla podróżującego osobówką.

Natychmiast po zdarzeniu rozpoczęto heroiczną walkę o przetrwanie poszkodowanego kierowcy. Zespół ratownictwa medycznego przystąpił do resuscytacji krążeniowo-oddechowej na miejscu zdarzenia. Sytuacja była na tyle krytyczna, że zadysponowano wsparcie z powietrza, a w pobliżu wylądował śmigłowiec LPR.

Jak poinformował Radio Eska aspirant Łukasz Paździora, medykom udało się przywrócić czynności życiowe ciężko rannego mężczyzny. Ostatecznie zadecydowano, że pacjent trafi do placówki medycznej tradycyjną karetką pogotowia.

Paraliż komunikacyjny na S1. Trasa całkowicie nieprzejezdna

Z powodu wypadku trasa ekspresowa S1 została całkowicie wyłączona z ruchu w obu kierunkach. Kierowcy muszą uzbroić się w cierpliwość, ponieważ zator wokół węzła Brzęczkowice rośnie. Przewiduje się, że problemy z przejazdem potrwają co najmniej do godziny 15:00.

Teren zabezpieczają liczne jednostki służb ratunkowych. Działania operacyjne prowadzą funkcjonariusze policji, zastępy straży pożarnej oraz ratownicy medyczni. Dodatkowo obecni są przedstawiciele służb drogowych i załoga śmigłowca ratowniczego.

Wstępne ustalenia wskazują na to, że auto osobowe wjechało prosto pod naczepę jadącej przed nim ciężarówki. Zespół dochodzeniowy policji będzie szczegółowo badał przyczyny i przebieg tego niebezpiecznego zdarzenia.

Osoby planujące podróż trasą S1 przez Mysłowice muszą przygotować się na potężne opóźnienia i korki. Odcinek w miejscu wypadku wciąż pozostaje zablokowany, uniemożliwiając ruch w każdą ze stron.

Przedstawiciele służb proszą o rozwagę za kierownicą i dostosowanie się do poleceń kierujących ruchem funkcjonariuszy. Zaleca się monitorowanie komunikatów drogowych i w miarę możliwości wybieranie objazdów w celu ominięcia zakorkowanego obszaru.