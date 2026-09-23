Zderzenie tirów w Cieszynie

Do tego groźnego wypadku drogowego doszło w środę rano. Zgłoszenie wpłynęło służbom około godziny 5:15 i dotyczyło zderzenia dwóch aut ciężarowych na ulicy Katowickiej w Cieszynie. Bez chwili zwłoki na miejsce skierowano niezbędną pomoc, aby zabezpieczyć teren i udzielić wsparcia poszkodowanym.

W działaniach ratunkowych brały udział zastępy strażackie z JRG Cieszyn oraz lokalnych OSP: Cieszyn-Bobrek i Cieszyn-Pastwiska. Oprócz tego pojawili się tam policyjni śledczy oraz medycy z pogotowia ratunkowego.

Funkcjonariusze policji zajęli się odtwarzaniem przebiegu tego zdarzenia drogowego. Okazało się, że 29-letni mężczyzna za kierownicą ciężarówki poruszał się w stronę centrum miasta. W trakcie jazdy nieoczekiwanie zjechał ze swojego pasa ruchu i doprowadził do czołowego zderzenia z innym ciągnikiem siodłowym, prowadzonym przez 28-letniego kierowcę.

Policjanci biorą pod uwagę kilka wariantów, dlaczego kierowca doprowadził do kolizji. Jedna z głównych hipotez zakłada nagłe pogorszenie stanu zdrowia, jednak nie jest to w pełni udowodnione i wymaga dalszej weryfikacji.

– Dziś około godz. 5:15 w Cieszynie na ul. Katowickiej doszło do zderzenia dwóch tirów z naczepami. Ze wstępnych ustaleń wynika, że 29-letni kierujący jednym z tirów, jadąc od strony kantorów w kierunku centrum, z nieustalonych dotąd przyczyn, najprawdopodobniej w związku z zasłabnięciem, zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z drugim zestawem, którym kierował 28-latek. Obaj kierowcy zostali przewiezieni do szpitala – przekazał podkomisarz Krzysztof Pawlik, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie.

Kierowcy ciężarówek potrzebowali pomocy medycznej

Zderzenie obu pojazdów okazało się na tyle silne, że poszkodowani wymagali wsparcia ratowników. Zarówno 28-latek, jak i starszy o rok kierowca zostali zabrani karetką do pobliskiego szpitala na badania. Mundurowi nie podają jak dotąd dokładnych informacji na temat obrażeń i aktualnej sytuacji zdrowotnej rannych uczestników kolizji.

Śledczy kontynuują zabezpieczanie dowodów na miejscu. Celem policyjnych działań jest precyzyjne odtworzenie całego zajścia i znalezienie prawdziwej przyczyny.

Na skutek wypadku ulica Katowicka została w tym miejscu zablokowana. Służby wprowadziły tymczasową organizację i ruch wahadłowy, co wywołało poranne problemy komunikacyjne dla kierowców przemieszczających się przez Cieszyn.

Prace ratunkowe i porządkowe przeciągnęły się niemal do południa. Ostatecznie przed godziną 11:00 całkowicie przywrócono drożność trasy i płynność przejazdu.

Zderzenie tirów w Cieszynie: