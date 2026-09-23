Droga zamknięta na osiem miesięcy. Rusza przebudowa Kazimierzowskiej

To jedna z ważniejszych dróg łączących Dąbrowę Górniczą z Sosnowcem. Teraz kierowcy będą musieli z niej zrezygnować na kilka miesięcy. We wtorek, 22 września, rozpoczęła się przebudowa ul. Kazimierzowskiej. Droga została zamknięta dla ruchu, a kierowców skierowano na wyznaczone objazdy.

Inwestycja obejmie około 1,6-kilometrowy odcinek trasy. Ulica zostanie praktycznie wybudowana od podstaw. Zakres prac jest szeroki i obejmuje m.in. przebudowę konstrukcji jezdni, wykonanie nowego oświetlenia oraz odwodnienia. Przebudowane zostaną także zjazdy i wloty ulic poprzecznych.

To szczególnie ważna informacja dla mieszkańców Dąbrowy Górniczej i kierowców regularnie korzystających z połączenia z Sosnowcem. Na czas robót trzeba liczyć się z utrudnieniami, które potrwają około ośmiu miesięcy.

Nowa droga dla pieszych i rowerzystów

Przebudowa Kazimierzowskiej nie ograniczy się jednak do samej jezdni. W ramach inwestycji powstanie również nowy ciąg pieszo-rowerowy. Ma on połączyć istniejącą drogę rowerową biegnącą wzdłuż ul. Oddziału AK Ordona z Parkiem im. Jacka Kuronia. Dzięki temu powstanie wygodniejsze połączenie dla osób poruszających się rowerami, a także pieszych korzystających z popularnego terenu rekreacyjnego.

Zmiany obejmą również przejazd kolejowo-drogowy. Zostanie on wyposażony w specjalne płyty, dzięki którym trasa rowerowa będzie mogła zachować ciągłość.

O przebudowę ul. Kazimierzowskiej ubiegało się osiem firm. Ostatecznie miasto wybrało ofertę Eurovia Polska, która opiewała na 7,7 mln zł brutto. Umowa z wykonawcą została podpisana 29 lipca 2026 roku. Od tego momentu wykonawca ma osiem miesięcy na przeprowadzenie wszystkich zaplanowanych prac.

Po zakończeniu inwestycji kierowcy mają otrzymać przebudowaną, bezpieczniejszą i lepiej wyposażoną trasę, a piesi i rowerzyści – nową infrastrukturę umożliwiającą wygodne dotarcie w stronę Parku im. Jacka Kuronia.

Kazimierzowska całkowicie zamknięta. Są objazdy

Na czas prowadzenia prac ul. Kazimierzowska została całkowicie zamknięta dla ruchu. Wyjątkiem jest możliwość dojazdu do Autoterminalu Śląsk Logistic.

Pozostali kierowcy jadący w stronę Sosnowca muszą korzystać z objazdu. Trasa prowadzi ulicami Oddziału AK Ordona i Grabocińską, a następnie Wopistów i Kościuszkowców do ul. Armii Krajowej.

Dla kierowców oznacza to konieczność korzystania z alternatywnej trasy przez najbliższe miesiące. Po zakończeniu prac Kazimierzowska ma jednak zmienić się nie tylko pod względem nawierzchni. Inwestycja obejmie także oświetlenie, odwodnienie, skrzyżowania, zjazdy oraz infrastrukturę pieszo-rowerową.

To właśnie tędy przebiegało jedno z połączeń między Dąbrową Górniczą a Sosnowcem. Ulica jest też szczególnie rozpoznawalna po tragicznym wypadku z kwietnia 2026 roku, w którym zginął poseł Łukasz Litewka.

To tu zginął poseł Litewka: