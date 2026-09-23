Dla Alana dom miał oznaczać coś więcej niż cztery ściany. Po trudnym dzieciństwie miał wreszcie dostać miejsce, w którym będzie czuł się bezpiecznie i będzie mógł spokojnie dorastać. Pani Joanna i jej mąż chcieli mu je stworzyć. Kupili budynek w Myszkowie i rozpoczęli remont. Wtedy doszło do tragicznego wypadku, który zmienił życie całej rodziny.

Historia Alana została pokazana w programie „Nasz nowy dom”. Ekipa remontowa przyjechała do Myszkowa, by dokończyć dzieło, którego rodzina nie była w stanie zrealizować po tragedii.

Dzieciństwo, którego nie powinno być

Alan od początku życia mierzył się z ogromnymi trudnościami. Chłopiec urodził się z alkoholowym zespołem płodowym. Jego biologiczna mama nie była w stanie zapewnić mu odpowiedniej opieki. Zaledwie po kilku tygodniach trafił pod opiekę cioci.

Tam również nie znalazł bezpieczeństwa, którego potrzebował. Jak wspomina pani Joanna, chłopiec miał doświadczać przemocy, być zamykany i zaniedbywany.

– Pół twarzy miał bordowe. On mało oka nie stracił – wspominała kobieta.

W końcu Joanna i jej mąż postanowili zawalczyć o Alana. Chcieli, żeby chłopiec zamieszkał z nimi i dostał szansę na normalne dzieciństwo. Z czasem między Alanem a Joanną powstała wyjątkowa więź.

– Babcia jest moją mamą, której nigdy nie miałem i kocham ją najbardziej na świecie – mówi chłopiec.

Marzenie o własnym domu

Rodzina chciała zrobić kolejny krok. Kupili budynek w Myszkowie, który miał stać się ich wspólnym domem. Rozpoczął się remont. Dla Alana miał to być początek zupełnie nowego rozdziału. Własny pokój, spokojna przestrzeń i poczucie bezpieczeństwa były szczególnie ważne ze względu na jego trudności związane z FAS.

Niestety, wydarzyło się coś, czego nikt się nie spodziewał.

Podczas prac remontowych mąż pani Joanny spadł ze schodów. Uderzył karkiem o rusztowanie i doznał poważnego urazu kręgosłupa. Jego stan zdrowia nie pozwalał na przeprowadzenie operacji. Później pojawiły się kolejne komplikacje – infekcja i zapalenie płuc. Mężczyzna zmarł.

Dla Joanny oznaczało to nie tylko stratę ukochanego męża. Rodzina straciła również człowieka, który razem z nią chciał stworzyć Alanowi bezpieczny dom.

– Ja byłam z mężem do samego końca, do wyłączenia maszyn – wspomina kobieta.

Alan i Joanna musieli zamieszkać u rodziny. Ich własny dom pozostał niedokończony.

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Alan potrzebował swojego miejsca

Tymczasowe mieszkanie z bliskimi dawało im schronienie, ale nie rozwiązywało problemu. W domu było ciasno, a Alan potrzebował spokojnej przestrzeni. Chłopiec, ze względu na FAS i związane z nim trudności, m.in. z koncentracją, szczególnie potrzebuje stabilnego otoczenia. Własny pokój i bezpieczny dom miały być dla niego czymś więcej niż wygodą.

Były szansą na rozpoczęcie życia, którego wcześniej nie miał.

„Nasz nowy dom” pojawił się w odpowiednim momencie

Kiedy wydawało się, że rodzina sama nie będzie w stanie dokończyć remontu, do Myszkowa przyjechała ekipa programu „Nasz nowy dom”.

Przed ekipą stanęło trudne zadanie. Budynek wymagał gruntownej przebudowy, a remont prowadzono podczas ogromnych upałów. Czasu było niewiele, ale cel był jasny: stworzyć Alanowi i pani Joannie miejsce, które wreszcie będą mogli nazwać prawdziwym domem.

Architekt Maciej Pertkiewicz i ekipa remontowa zadbali nie tylko o funkcjonalność budynku. Nowa przestrzeń została przygotowana również z myślą o Alanie, jego potrzebach i zainteresowaniach.

Po wszystkich doświadczeniach chłopiec miał wreszcie dostać coś, czego tak bardzo potrzebował od początku życia – bezpieczne miejsce, do którego można wracać.

Historia Alana z Myszkowa pokazuje, jak wiele może zmienić drugi człowiek. Pani Joanna najpierw wyciągnęła rękę do chłopca, który potrzebował rodziny. Później sama została z nim po stracie męża. Teraz ich niedokończony dom dostał kolejną szansę.

Odcinek programu „Nasz nowy dom” z historią Alana zostanie wyemitowany w Polsacie w czwartek, 24 września o godz. 20:30.