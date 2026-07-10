Skolim rozkręci Olsztyn. Ten koncert może być jedną z głośniejszych nocy w mieście

11 lipca Face Club w Olsztynie zamieni się w prawdziwe centrum tanecznych emocji. Tego wieczoru na scenie pojawi się Skolim, czyli jeden z tych artystów, którzy potrafią w kilka sekund porwać publikę do wspólnego śpiewania i zabawy do białego rana. Jeśli ktoś lubi nowoczesne disco polo z klubowym pazurem, chwytliwymi refrenami i energią, która od pierwszych minut podkręca atmosferę, to ten termin warto zaznaczyć w kalendarzu naprawdę grubą kreską.

Wydarzenie zaplanowano na 11 lipca 2026 roku w Face Club w Olsztynie. Klub mieści się przy ul. Mieczysława Orłowicza 6, Olsztyn. To właśnie tam fani tanecznych brzmień spotkają się na wieczorze, w którym główną gwiazdą będzie Skolim, a całość uzupełni impreza prowadzona na dwóch salach.

Największa gwiazda wieczoru? Skolim i jego sceniczna energia

Nie ma wątpliwości, że to właśnie Skolim będzie najmocniejszym punktem tego wydarzenia. Artysta od dłuższego czasu przyciąga uwagę fanów disco polo i tanecznego popu, a jego koncerty słyną z żywiołowej atmosfery, bezpośredniego kontaktu z publicznością i repertuaru, przy którym trudno ustać w miejscu.

Skolim wypracował własny styl. Lekki, przebojowy i bardzo imprezowy. To dokładnie ten typ występu, na którym refreny szybko przechodzą z głośników prosto na gardła publiczności. Fani z pewnością liczą na największe hity artysty, a w klubowych warunkach taki koncert może mieć jeszcze mocniejszy klimat niż podczas plenerowych występów.

To propozycja nie tylko dla wiernych słuchaczy. Nawet jeśli ktoś na co dzień nie śledzi disco polo od deski do deski, koncert Skolima może okazać się świetnym pretekstem do wejścia w ten świat od tej najbardziej widowiskowej strony - z energią, luzem i dobrą zabawą.

Nie tylko koncert. Dwie sale, dwa klimaty i noc pełna tańca

Wieczór w Face Club nie zakończy się na samym koncercie. Organizatorzy przygotowali imprezę na dwóch salach, co dla uczestników oznacza jeszcze więcej muzycznych wrażeń i możliwość wyboru klimatu. Imprezowicze staną przed trudnym wyborem.

Sala disco & dance - zagra tam DJ Cezar , więc można spodziewać się tanecznych numerów, które idealnie podkręcą klimat po występie głównej gwiazdy.

- zagra tam , więc można spodziewać się tanecznych numerów, które idealnie podkręcą klimat po występie głównej gwiazdy. Sala klubowa - tutaj za sterami stanie DJ Holy, zapewniając bardziej klubowe brzmienia dla tych, którzy po koncercie chcą dalej bawić się na pełnych obrotach.

Taki układ sprawia, że to wydarzenie ma szansę przyciągnąć nie tylko fanów samego Skolima, ale też tych, którzy po prostu szukają mocnej sobotniej imprezy w Olsztynie. Jedni przyjdą dla hitów, inni dla atmosfery, a wielu zostanie do samego końca właśnie dla obu tych rzeczy naraz.

Zastanawiasz się, dlaczego warto tam być?

W środku wakacji takie wydarzenia mają szczególny smak. Letnia noc, klubowa atmosfera i koncert artysty, który potrafi rozkręcić publikę w ekspresowym tempie - to gotowy przepis na wieczór, o którym później mówi się jeszcze długo. Face Club w Olsztynie tego dnia może przyciągnąć naprawdę mocną ekipę fanów tanecznych brzmień. A przy takich koncertach działa stara, dobrze znana zasada: kto był, ten wie, że najlepsze wspomnienia rodzą się właśnie wtedy, gdy sala śpiewa razem każdy refren.

Jaka będzie pogoda w Olsztynie? Warto zerknąć przed wyjściem

Na wieczór w Olsztynie prognozowane jest około 14°C, a do tego możliwe są słabe opady deszczu. W praktyce warto po prostu uwzględnić chłodniejszy powrót z imprezy i przed wyjściem sprawdzić aktualne warunki, żeby nic nie wybiło z koncertowego nastroju.

Przyjeżdżasz autem? W okolicy można wypatrywać kilku parkingów

Osoby planujące przyjazd samochodem mogą wcześniej sprawdzić miejsca postojowe w okolicy Face Club. W Olsztynie warto zwrócić uwagę między innymi na Parking przy ul. Melchiora Wańkowicza, Parking Biedronka, al. gen. Władysława Sikorskiego 21a oraz Parking Nagórki Pętla przy ul. Melchiora Wańkowicza.

Dobrze zaplanowany dojazd to mniej stresu na starcie i więcej czasu na to, co tego wieczoru najważniejsze - koncert, taniec i porządną imprezę w disco-polowym rytmie.