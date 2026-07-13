Alarm w toruńskim żłobku! 35 dzieci zachorowało w tym samym czasie, sanepid bada catering

35 dzieci z objawami zatrucia w toruńskim żłobku. Sanepid bada możliwe źródło zakażenia

Do niepokojącej sytuacji doszło w jednym z toruńskich żłobków. Jak podaje Polskie Radio PiK, dzieci miały wysoką gorączkę i wymiotowały. Służby sanitarne prowadzą postępowanie, które ma wyjaśnić, czy za zachorowaniami stoi salmonella oraz czy źródłem zakażenia były posiłki serwowane w placówce.

Dyrekcja żłobka przekazała sanepidowi listę dzieci, które mogły mieć kontakt z możliwym źródłem zakażenia. Na tej podstawie inspektorzy rozpoczęli rozmowy z rodzicami. Łącznie przeprowadzą ponad 50 wywiadów epidemiologicznych.

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Równolegle sanepid prowadzi kontrolę firmy cateringowej dostarczającej posiłki do żłobka. Jak przekazał Polskiemu Radiu PiK rzecznik Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy Łukasz Betański, pobrano tam wymazy sanitarne, które zostaną przebadane pod kątem obecności salmonelli.

Skontrolowana zostanie również sama placówka, gdzie posiłki były porcjowane i wydawane dzieciom. Dyrekcja żłobka zapewnia, że współpracuje ze służbami sanitarnymi i udostępnia wszystkie niezbędne informacje. Jak podkreślono, ostatnia kontrola sanepidu odbyła się niespełna dwa tygodnie temu i nie wykazała żadnych nieprawidłowości.

Obecnie trwa oczekiwanie na wyniki badań oraz zakończenie postępowania epidemiologicznego, które ma wskazać przyczynę zachorowań.

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