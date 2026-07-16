Te osoby mogą płacić mniej na stacjach paliw. Trzeba spełnić jeden warunek

Zniżki nawet do kilkudziesięciu groszy na litrze

Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Rydułtowach poinformowało, że podpisało umowę z ORLEN S.A., dzięki której krwiodawcy w całym kraju mogą uzyskać rabaty na paliwo – zarówno standardowe, jak i VERVA – oraz na usługi myjni i odkurzacza. Choć wysokość rabatów objęta jest tajemnicą handlową, nieoficjalnie mówi się, że mogą sięgać nawet kilkudziesięciu groszy na litrze. Przy obecnych cenach to różnica, którą kierowcy poczują od razu.

Co ważne – ulga nie jest ograniczona do jednej stacji czy regionu. Obowiązuje na wszystkich stacjach ORLEN i BLISKA w Polsce.

Jak skorzystać z ulgi? Wystarczy legitymacja i numer rejestracyjny

Procedura jest prosta, choć wymaga chwili cierpliwości. Aby otrzymać rabat, krwiodawca musi przesłać do stowarzyszenia numer rejestracyjny pojazdu oraz skan legitymacji HDK, Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego dla Zdrowia Narodu. Po wprowadzeniu danych do systemu ORLEN kierowca otrzymuje numer karty ORLEN BiznesTank, który należy dodać w aplikacji ORLEN Vitay.

Ze względu na ogromne zainteresowanie czas oczekiwania na numer karty wynosi nawet do kilku tygodni. Karta działa wirtualnie, jest aktywna w ciągu 24 godzin od wprowadzenia danych i obowiązuje bezterminowo.

Limit 300 litrów miesięcznie i tylko jeden pojazd

Zniżka nie jest jednak bez ograniczeń. Każdy krwiodawca może zgłosić tylko jeden numer rejestracyjny, a rabat obowiązuje do 300 litrów paliwa miesięcznie na pojazd. To wciąż bardzo dużo – dla większości kierowców oznacza pełne pokrycie miesięcznego zapotrzebowania na paliwo.

Karty nie można przekazywać innym osobom. To przywilej wyłącznie dla tych, którzy oddają krew i ratują życie.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi w Rydułtowach.

Podziękowanie za bezcenny gest

W czasach rosnących kosztów życia każda ulga ma znaczenie. Ale ta ma wymiar szczególny – jest formą podziękowania dla ludzi, którzy bezinteresownie dzielą się tym, co najcenniejsze. Dla wielu krwiodawców to nie tylko oszczędność, ale także sygnał, że ich wysiłek jest dostrzegany.

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