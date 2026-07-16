Zniszczyli bocianie gniazdo i postawili przeszkodę. Zapadł wyrok

Bocian chciał wrócić do swojego gniazda, ale zamiast bezpiecznego miejsca znalazł przeszkodę. Usunięte gałęzie, zablokowana możliwość odbudowy gniazda i metalowy element zamontowany na słupie energetycznym doprowadziły do interwencji mieszkańców i postępowania sądowego. Sąd Rejonowy w Częstochowie ukarał byłego wójta gminy Panki oraz pracownika Tauronu Dystrybucja za działania wobec chronionego ptaka. Wyroki są nieprawomocne.

Sprawa dotyczy wydarzeń z końca marca tego roku. Mieszkańcy jednej z posesji w gminie Panki zauważyli, że bocian próbujący odbudować swoje gniazdo na słupie energetycznym jest przepłaszany. Niedługo później na miejsce przyjechali pracownicy energetyki, którzy usunęli przyniesione przez ptaka gałęzie. Na słupie pojawił się także metalowy element mający uniemożliwić ponowne założenie gniazda.

Mieszkańcy zawiadomili Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Katowicach. Po analizie sprawy RDOŚ powiadomiła policję. Śledztwo potwierdziło część zarzutów dotyczących zniszczenia gniazda i działań wobec chronionego bociana białego.

Były wójt i pracownik Tauronu zapłacą grzywny

W dwóch odrębnych postępowaniach Sąd Rejonowy w Częstochowie wydał wyroki nakazowe – bez przeprowadzania rozprawy. Były wójt gminy Panki, 71-letni Zbigniew W., został skazany na 1000 zł grzywny za zniszczenie bocianiego gniazda poprzez jego usunięcie ze słupa energetycznego. Pracownik Tauronu Dystrybucja, 56-letni Jarosław S., otrzymał karę 500 zł grzywny za płoszenie bociana białego oraz usunięcie materiału, który ptak wykorzystał do budowy gniazda.

Jak przekazał sędzia Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie, oba wyroki są nieprawomocne. Jeśli ukarani zdecydują się na odwołanie, sprawy będą rozpatrywane w normalnym trybie podczas rozpraw.

Tauron Dystrybucja wcześniej tłumaczył, że działania zostały przeprowadzone na wniosek Urzędu Gminy Panki i po uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska. Spółka wskazywała, że gniazdo zostało usunięte poza okresem lęgowym, a następnie odtworzone na specjalnie przygotowanej platformie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Z tą wersją wydarzeń nie zgadzali się mieszkańcy, a RDOŚ skierowała sprawę do organów ścigania.

Awaria prądu zabiła pisklęta bocianów i młode łabędzie:

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Bocian biały w Polsce jest pod ochroną

Bocian biały jest objęty ścisłą ochroną gatunkową. Oznacza to obowiązek ochrony jego miejsc rozrodu i podejmowania działań zapewniających bezpieczeństwo populacji. Tymczasem najnowsze dane wskazują, że liczba par lęgowych tego charakterystycznego dla Polski ptaka spada.

W ciągu ostatniej dekady ubyło około 10 proc. par, czyli ponad 4 tysiące stanowisk. Obecnie w Polsce gniazduje około 45 tysięcy par bociana białego.