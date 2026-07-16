Wakacje w górach czy nad morzem? Luksusowe hotele znajdziemy w obu lokalizacjach

Wakacje w górach czy nad morzem? To dylemat, przed którym każdego lata stają tysiące Polaków. Niezależnie od wyboru, zarówno nad Bałtykiem, jak i w Beskidach nie brakuje luksusowych hoteli oferujących baseny, strefy SPA, restauracje i atrakcje dla całych rodzin. Sprawdziliśmy, ile trzeba zapłacić za nocleg w dwóch spektakularnych obiektach – nowym Hotelu Gołębiewski w Pobierowie oraz Mercure Szczyrk Resort, uznawanym za najdłuższy hotel w Europie. Różnica w cenie może zaskoczyć.

Byłam w Hotelu Gołębiewski Pobierowo. To resort premium, jakiego w Polsce jeszcze nie było

Bałtyk czy Beskidy? Sprawdziliśmy ceny. Różnica jest ogromna

Porównaliśmy ceny noclegów dla dwóch osób dorosłych w terminie 25–26 lipca 2026 r. Za jedną noc w hotelu Gołębiewski w Pobierowie trzeba zapłacić 1 958,58 zł. Tymczasem nocleg w Mercure Szczyrk Resort w identycznym terminie kosztuje 663 zł dla klubowiczów lub 737 zł dla osób spoza klubu.

Oznacza to, że pobyt w beskidzkim gigancie jest tańszy aż o 1 295,58 zł. Innymi słowy, za cenę jednej nocy w Gołębiewskim można spędzić niemal trzy noce w Mercure Szczyrk Resort. Mamy więc do czynienia z dużą różnicą cenową.

Skąd taka różnica?

Na różnicę w cenach wpływa oczywiście wiele czynników. Jednym z najważniejszych jest lokalizacja – w szczycie sezonu letniego polskie wybrzeże cieszy się ogromnym zainteresowaniem turystów, co przekłada się na wyższe stawki za noclegi. Hotel Gołębiewski w Pobierowie oferuje również większe pokoje oraz bardziej rozbudowaną infrastrukturę. Do dyspozycji gości jest kilka restauracji i barów, rozległa strefa basenowa z basenami wewnętrznymi i zewnętrznymi, a także liczne atrakcje rekreacyjne.

Mercure Szczyrk Resort również zapewnia wysoki standard i bogate zaplecze, jednak różnice w skali obiektu, ofercie oraz położeniu sprawiają, że ceny obu hoteli znacząco się od siebie różnią.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Gołębiewski Pobierow vs Mercure Szczyrk Resort. Hotelowy giganci na zdjęciach

20

Najdłuższy hotel w Europie znajduje się w Beskidach

Mercure Szczyrk Resort to obiekt, który zyskał rozgłos nie tylko w Polsce. Charakterystyczna, tarasowa bryła ciągnąca się wzdłuż zbocza góry sprawia, że hotel uznawany jest za najdłuższy w Europie. Kompleks oferuje setki pokoi z panoramicznymi widokami, rozbudowaną strefę basenową, SPA, restauracje oraz liczne atrakcje dla rodzin z dziećmi. Więcej o hotelu pisaliśmy m.in. tutaj: Gigant z Beskidów wygrywa ranking. Oto najlepszy hotel w górach