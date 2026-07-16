Pogoda dla Katowic: 17-19 lipca

Pogoda w Katowicach w ciągu najbliższych dni pokaże swoje dwa oblicza. Weekend zacznie się od wysokich temperatur, ale już w sobotę aura ulegnie znacznemu pogorszeniu. Niedziela przyniesie jednak powrót przyjemniejszych warunków, co warto uwzględnić w swoich planach.

Piątek, 17 lipca, będzie zdecydowanie najcieplejszym dniem weekendu w Katowicach. Termometry w ciągu dnia poszybują w górę, osiągając maksymalnie około 31 stopni Celsjusza. To wartości, które mogą sprawić, że odczucie gorąca będzie dominować. Na niebie pojawi się umiarkowane zachmurzenie, jednak nie powinno ono znacząco ograniczać dostępu słońca. Wiatr pozostanie bardzo słaby, jego prędkość nie przekroczy 2 m/s. Mogą wystąpić jedynie symboliczne, przelotne opady deszczu.

Niestety, sobota, 18 lipca, przyniesie załamanie pogody. Mieszkańcy Katowic odczują wyraźne ochłodzenie, ponieważ temperatura maksymalna spadnie do około 25 stopni. To aż o sześć stopni mniej w porównaniu z piątkiem. Tego dnia należy spodziewać się również opadów deszczu, które będą najbardziej odczuwalne w ciągu całego weekendu. Wiatr nieco się wzmocni, osiągając prędkość do 3 m/s, co w połączeniu z deszczem może obniżyć komfort termiczny. Noc z piątku na sobotę będzie jednak cieplejsza niż kolejna, z temperaturą minimalną w okolicach 18 stopni.

Po chłodniejszej i deszczowej sobocie, niedziela, 19 lipca, przyniesie znaczną poprawę aury. Na niebo w Katowicach wróci słońce, a zachmurzenie będzie niewielkie. Temperatura znów wzrośnie, osiągając w najcieplejszym momencie dnia przyjemne 27 stopni Celsjusza. Wiatr ponownie osłabnie, a ryzyko opadów deszczu będzie minimalne. Będzie to idealny dzień na nadrobienie weekendowych aktywności na zewnątrz, chociaż warto pamiętać, że noc z niedzieli na poniedziałek będzie najchłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 16 stopni.

Jak zaplanować weekend przy takiej pogodzie?

Zmienna pogoda w Katowicach sugeruje elastyczność w planowaniu. Bardzo ciepły piątek sprzyja spędzaniu czasu na świeżym powietrzu aż do późnego wieczora. Z kolei deszczowa i chłodniejsza sobota to idealny moment na wizytę w kinie, muzeum czy po prostu spotkanie ze znajomymi w jednej z kawiarni. Wszelkie plany plenerowe, takie jak wycieczki czy spacery, zdecydowanie warto przenieść na niedzielę. Tego dnia aura będzie najbardziej sprzyjająca – słońce i przyjemna temperatura pozwolą w pełni cieszyć się ostatnim dniem weekendu na zewnątrz.

Dane pogodowe: OpenWeather