15 lat temu mówiliśmy: „Pamiętaj o SPF”. Dziś mówimy: „Chroń, naprawiaj i regeneruj”

Dziś wiemy, że skóra potrzebuje ochrony każdego dnia. Przez ostatnie lata zmieniła się zarówno wiedza dermatologiczna, jak i świadomość konsumentów. Już w 2008 roku eksperci wskazywali, że rozwój rynku dermokosmetyków napędzają rosnąca świadomość zdrowotna oraz poszukiwanie produktów oferujących znacznie więcej niż podstawową pielęgnację.

SPF TO DOPIERO POCZĄTEK

Współczesna dermatologia pokazuje, że promieniowanie UV odpowiada za większość widocznych oznak starzenia skóry. Jednak codziennie jesteśmy narażeni również na działanie promieniowania UVA, światła widzialnego, zanieczyszczeń i stresu oksydacyjnego.

Dlatego nowoczesna fotoprotekcja nie ogranicza się już wyłącznie do blokowania promieni słonecznych. Powinna także wspierać naturalne mechanizmy obronne skóry i pomagać ograniczać skutki mikrouszkodzeń.

To kierunek, który od lat rozwija Sesderma. Linia Repaskin Urban 365, oprócz bardzo wysokiej ochrony SPF 50+, wykorzystuje technologię SHIELD-SYSTEM, wspierającą regenerację skóry oraz redukcję uszkodzeń wywołanych promieniowaniem słonecznym, pomagając przeciwdziałać fotostarzeniu i utracie jędrności.

DZIEŃ CHRONI. NOC REGENERUJE

Nowoczesna pielęgnacja nie kończy się na porannej aplikacji filtra. Nawet najlepszy SPF nie jest w stanie całkowicie wyeliminować skutków codziennej ekspozycji na słońce i stres oksydacyjny. Dlatego równie ważna jest wieczorna pielęgnacja regeneracyjna.

Dla skóry z widocznymi oznakami starzenia idealnym uzupełnieniem codziennej fotoprotekcji jest linia EXOSES, wykorzystująca potencjał egzosomów nowej generacji. Wspierają one komunikację międzykomórkową, procesy regeneracyjne oraz poprawę jędrności, gęstości i jakości skóry, odpowiadając na potrzeby nowoczesnego smart aging.

Z kolei SESCACAY to pielęgnacja inspirowana niezwykłymi właściwościami amazońskiego oleju Cacay – naturalnego źródła retinolu, witaminy E oraz niezbędnych kwasów tłuszczowych. Linia wspiera odbudowę bariery hydrolipidowej, wygładza skórę, poprawia jej elastyczność i pomaga zminimalizować skutki codziennych uszkodzeń środowiskowych, jednocześnie zapewniając komfort nawet wymagającym cerom.

To właśnie połączenie skutecznej ochrony w ciągu dnia z intensywną regeneracją nocą najlepiej odpowiada współczesnemu podejściu do zdrowia skóry.

15 LAT PÓŹNIEJ WIEMY ZNACZNIE WIĘCEJ

Piętnaście lat temu ochrona przeciwsłoneczna oznaczała przede wszystkim stosowanie kremu z filtrem. Dziś wiemy, że skuteczna fotoprotekcja to znacznie więcej. Obejmuje nie tylko zabezpieczenie skóry przed promieniowaniem, ale także wspieranie jej naturalnych mechanizmów obronnych i regeneracyjnych. To właśnie w tym kierunku od 15 lat rozwija się Sesderma, tworząc rozwiązania, które pomagają chronić skórę każdego dnia i zachować jej zdrowie oraz młody wygląd na dłużej.