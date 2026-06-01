Jaki tłuszcz do smażenia kotletów schabowych jest najlepszy? Dzięki niemu panierka będzie złocista

Kotlety schabowe to jedno z tradycyjnych dań obiadowych polskiej kuchni.

Sekret idealnie chrupiącego i soczystego schabowego tkwi w tłuszczu, na którym smażymy kotlety.

Sprawdź, jaki tłuszcz wybrać, aby twój schabowy zawsze był złocisty i chrupiący.

Zrobienie idealnych kotletów schabowych to dla wielu osób wciąż nie lada wyzwanie. Kluczowym czynnikiem wpływającym na jakość potrawy jest rodzaj tłuszczu użytego do obróbki termicznej. Odpowiednio dobrany produkt gwarantuje nie tylko chrupiącą panierkę, ale również równomierne usmażenie. Należy pamiętać, że to właśnie tłuszcz odpowiada w dużej mierze za ostateczny smak i teksturę naszego obiadowego hitu.

Idealne kotlety schabowe: kruche i soczyste. Prosty sposób na zawsze udany obiad

Smalec to najlepszy wybór do smażenia schabowych

Zwolennicy tradycyjnej polskiej kuchni zgodnie twierdzą, że nic nie sprawdzi się tak dobrze, jak wieprzowy smalec. To właśnie ten rodzaj tłuszczu od pokoleń królował w kuchniach naszych babć. Smalec ma wysoką temperaturę dymienia, co oznacza, że panierka błyskawicznie staje się złocista i chrupiąca, a mięso nie traci swoich soków. Taki sposób smażenia nadaje schabowym niepowtarzalny aromat, niemożliwy do osiągnięcia przy użyciu olejów roślinnych.

Jak smażyć schabowe na smalcu? Złote zasady

Aby przygotować perfekcyjne kotlety, należy rozgrzać na patelni odpowiednią ilość smalcu. Temperatura tłuszczu musi być wysoka jeszcze przed umieszczeniem w nim mięsa, co zapobiegnie wnikaniu nadmiaru tłuszczu w panierkę. Proces smażenia na średnim ogniu trwa zazwyczaj kilka minut z każdej strony, aż do uzyskania pożądanego, rumianego koloru. Po zdjęciu z patelni, usmażone kotlety dobrze jest ułożyć na ręczniku papierowym w celu odsączenia z tłuszczu.

Olej rzepakowy czy masło klarowane? Co zamiast smalcu do schabowych?

Jeżeli nie chcemy używać smalcu, dobrym zamiennikiem będzie masło klarowane lub powszechnie dostępny olej rzepakowy. Masło poddane procesowi klarowania wzbogaci smak mięsa i bez problemu wytrzyma działanie wysokiej temperatury na patelni. Stanowczo odradza się natomiast używanie tradycyjnego, zwykłego masła, które bardzo szybko ulega przypaleniu. Wybór odpowiedniego produktu do smażenia jest gwarancją uzyskania kotletów, które zachwycą każdego domownika.

10

Quiz PRL. Symbole luksusu. Komplet punktów, tylko dla tych, którzy żyli za komuny Pytanie 1 z 13 Jak nazywał się najbardziej ekskluzywny sklep w PRL-u? Społem Pewex Supersam Następne pytanie