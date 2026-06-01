Te rośliny nie boją się słońca. Nawet 30 stopni ich nie zniszczy

Rosnące temperatury sprawiają, że utrzymanie pięknej zieleni wokół domu jest sporym wyzwaniem, stąd popularność gatunków radzących sobie w ekstremalnych warunkach.

Niektóre rośliny doskonale znoszą suszę i upał dzięki specyficznej budowie – głębokim korzeniom lub zdolności do gromadzenia wody.

Dobór odpornych gatunków pozwala uniknąć ciągłego podlewania i cieszyć się zadbanym ogrodem przez całe lato.

Tajemnica sukcesu tkwi w wyborze roślin, które z natury lubią słońce i suche podłoże, co zapewnia im przetrwanie bez naszej szczególnej ingerencji.

Aby cieszyć się pięknym ogrodem lub balkonem w czasie największych upałów, musimy uważnie selekcjonować sadzonki. Wybór gatunków odpornych na żar z nieba pozwoli zaoszczędzić sporo czasu na codziennej pielęgnacji, a nasza zieleń nie ucierpi nawet wtedy, gdy na zewnątrz panują prawdziwe tropiki.

Gatunki roślin, które przetrwają największe upały

Niektóre rośliny traktują temperaturę przekraczającą 30 stopni Celsjusza jako swoje naturalne, wymarzone wręcz środowisko. Ich ogromnym atutem są grube liście, specyficzny system korzeniowy i umiejętność gromadzenia zapasów wody. Dzięki temu ostre słońce nie robi na nich wrażenia, a codzienne podlewanie nie jest koniecznością.

Prawdziwą królową w tej kategorii pozostaje lawenda, która wprost uwielbia wysoką temperaturę i mocno nasłonecznione, wręcz suche stanowiska. Im więcej promieni słonecznych do niej dociera, tym piękniej kwitnie i mocniej pachnie. Należy wręcz pamiętać, że zbyt duża ilość wody może jej zaszkodzić, dlatego w czasie fali upałów radzi sobie doskonale.

Jeżówka i rozchodniki do ogrodu latem

W wielu polskich ogrodach bardzo często można spotkać jeżówkę, która świetnie radzi sobie z niedoborem wody i upałami. Oprócz wyjątkowego wyglądu roślina ta jest w stanie przetrwać falę wysokich temperatur w doskonałym stanie, a jej kwiatostany skutecznie przyciągają pożyteczne owady.

Jeżeli szukamy roślin na stanowiska, gdzie przez cały dzień operuje słońce, warto zainteresować się rojnikami oraz rozchodnikami. Te niepozorne rośliny są niezwykle wytrzymałe i doskonale radzą sobie na mocno nasłonecznionych rabatach czy w donicach. Nawet dłuższy brak deszczu nie sprawia im problemu, ponieważ skutecznie zatrzymują wilgoć w swoich liściach.

Na słonecznym tarasie czy balkonie doskonale odnajdą się z kolei popularne surfinie oraz pelargonie. Choć mogą sprawiać wrażenie kruchych, bardzo lubią bezpośrednie nasłonecznienie. Jeśli zapewnimy im niezbyt obfite, ale regularne nawadnianie, odwdzięczą się pięknym kwitnieniem przez całe letnie miesiące.

Warto pamiętać także o efektownych i odpornych na trudne warunki trawach ozdobnych, do których zalicza się na przykład kostrzewę i miskanty. Są to rośliny wymagające minimalnej uwagi ze strony ogrodnika, dla których bardzo ciepłe dni są wręcz impulsem do intensywnego wzrostu.

