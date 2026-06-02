Polak odpowiada za teledysk Ariany Grande. To znany zdobywca dwóch Oscarów

Maksymilian Kluziewicz
2026-06-02 11:21

Ariana Grande otwiera kolejny rozdział w swojej karierze muzycznej, promując najnowszy singiel "hate that i made you love me". W sieci zadebiutował właśnie oficjalny teledysk do tego utworu, a za jego warstwę wizualną odpowiada wybitny polski operator filmowy, Janusz Kamiński.

Światowe tournée "eternal sunshine tour" amerykańskiej piosenkarki wystartuje dosłownie za kilka dni. Fani z naszego kraju muszą niestety obejść się smakiem, ponieważ artystka nie zaplanowała żadnego występu w Polsce. Piosenkarka wprawdzie przybędzie na Stary Kontynent, jednak zaśpiewa wyłącznie przed publicznością zgromadzoną w Londynie. Wokalistka wyprzedała tam aż dziesięć nadchodzących koncertów w słynnej O2 Arenie.

Nowa płyta Ariany Grande. Znamy datę premiery albumu "petal"

Wokalistka w międzyczasie podzieliła się nowiną dotyczącą zbliżającej się wielkimi krokami płyty "petal", która oficjalnie ujrzy światło dzienne 31 lipca. Promocję tego krążka otwiera świeży singiel "hate that i made you love me". Kompozycja stworzona bezpośrednio przez samą artystkę błyskawicznie podbiła globalne zestawienie najpopularniejszych utworów na platformie Spotify. Zaledwie kilka dni po debiucie audio, w serwisie YouTube pojawił się pełnoprawny klip wideo. Obraz do tego utworu nakręcił doskonale znany w branży filmowej Polak, Janusz Kamiński.

Teledysk "hate that i made you love me". Premiera nowego klipu

Za warstwę tekstową i produkcyjną piosenki "hate that i made you love me" odpowiada sprawdzony zespół, czyli sama piosenkarka, a także ILYA oraz Max Martin. Z kolei globalna premiera promującego go wideoklipu odbyła się w poniedziałek, 1 czerwca. Głównym reżyserem tego wizualnego przedsięwzięcia został Christian Breslauer, natomiast za kamerą stanął doceniony na całym świecie polski operator.

Kim jest Janusz Kamiński? Polski operator z dwoma Oscarami na koncie

Janusz Kamiński to postać niezwykle zasłużona dla światowej kinematografii, ceniony reżyser oraz znakomity operator. Twórca posiada w swoim dorobku aż dwie statuetki Oscara w kategorii "Najlepsze zdjęcia", które otrzymał za pracę przy produkcjach Stevena Spielberga. Zaszczytne wyróżnienia przyniosły mu kultowe już obrazy "Lista Schindlera" oraz "Szeregowiec Ryan". Zawodowa relacja polskiego artysty z legendarnym amerykańskim reżyserem trwa nieprzerwanie od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku.

Ariana Grande wydała nowy teledysk
