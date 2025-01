Janusz Józefowicz po raz pierwszy ożenił się mając 22 lata. Kim jest jego pierwsza żona Danuta?

Natasza Urbańska - młoda aktorka i wokalistka, z którą Józefowicz rozpoczął współpracę przy spektaklu „Metro,” szybko stała się dla niego kimś więcej niż tylko utalentowaną podopieczną. Ich relacja wywołała medialne poruszenie – nie tylko ze względu na różnicę wieku (Urbańska była młodsza od Józefowicza o 18 lat), ale także dlatego, że w pewnym stopniu wpłynęła na ostateczny rozpad jego dotychczasowego małżeństwa.

Natasza Urbańska jest drugą żoną Janusza Józefowicza

Dziś Janusz Józefowicz i Natasza Urbańska są jedną z najbardziej medialnych par polskiego show-biznesu. Ich związek wciąż budzi ogromne emocje, regularnie też pojawiają się doniesienia o rozwodzie pary, a oni, jakby wbrew wszystkiemu, pozostają razem, a plotki o ich rozstaniu zdają się bardziej ich rozśmieszać, niż bulwersować. Zanim jednak Janusz Józefowicz spotkał na swojej drodze piękną debiutantkę, był związany z inną kobietą.

Myślę, że gdyby w moim sercu nie było miejsca dla Nataszy, to dziś łączyłyby nas tylko sprawy zawodowe

- wyznał w rozmowie z "Vivą".

Józefowicz ożenił się pierwszy raz, gdy miał 22 lata. Z Danutą mają dwoje dzieci

Z Danutą ożenił się jako 22-latek. Poznali się w TVP, a konkretnie w telewizyjnym studiu Taneczno-Wokalnym. Gdy urodziła im się córka - Kamila, Danuta zrezygnowała na jakiś czas z kariery, by zajmować się dzieckiem. Z kolei Józefowicz pod względem zawodowym miał wtedy bardzo intensywny okres. W domu bywał gościem. Małżeństwo Danuty i Janusza ostatecznie rozpadło się, gdy w życie reżysera wkroczyła Natasza Urbańska, jednak kryzys zaczął się dużo wcześniej.

Ja miałem już przed sobą kolejne wyzwanie - polski musical. I znowu byłem gościem w domu. Danka zaczęła wyjeżdżać jako tancerka na zagraniczne kontrakty, Kamilka była u babci, a ja jeździłem zarabiać do Berlina Zachodniego. To był czas nie do nadrobienia. Kryzys musiał się pojawić

- mówił we wspomnianym wywiadzie.

Czym zajmuje się pierwsza żona Jozefowicza?

Pierwsza żona Janusza Józefowicza zawsze zawodowo zajmowała się tańcem i teatrem. Nie jest aktywna medialnie, choć pozostała na ścieżce kariery artystycznej. Jeszcze przed rozwodem przeprowadziła się ze Śląska do Warszawy, gdzie współpracowała z Teatrem Syrena. Potem związana była z Teatrem Rozrywki w Chorzowie. Dzieci pary również są artystami - Kamila jest reżyserką. Z kolei syn Jakub, jest dobrze znany widzom "M jak miłośc". To on wciela się w role dorosłego Łukasza - syna Marty Mostowiak.

Galeria: Natasza Urbańska wyjawiła prawdę na temat Janusza Józefowicza. Mocne słowa

QUIZ. Kto z kim, czyli połącz w pary polskie gwiazdy Pytanie 1 z 14 Na początek coś łatwego - jedna z ulubionych par polskiego show-biznesu. Katarzyna Cichopek jest w związku: z Marcinem Hakielem z Marcinem Mroczkiem z Maciejem Kurzajewskim Następne pytanie