Urbańska zabrała głos w sprawie rozwodu z Józefowiczem

Związek Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza jest przykładem udanej relacji partnerskiej, w której przenikają się życie zawodowe i prywatne. Mimo różnicy wieku i medialnego zainteresowania, para stworzyła trwały związek oparty na wspólnej pasji do sztuki i wzajemnym wsparciu. Plotki o tym, że Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz rozwodzą się, pojawiają się w mediach co kilka tygodni. Tym razem jednak informacje o potencjalnym rozstaniu jednej z ulubionych par w polskim show-biznsie nie trafiły do fanów z mediów, a ze sceny. Wypowiedzieć je sam Józefowicz, wzbudzając niemałą konsternację wśród widzów zgromadzonych w teatrze.

"Podczas rozmowy z jego ust padły słowa, że razem z obecnym na scenie Januszem Stokłosą tworzą jeden z najdłuższych związków w polskim show-biznesie. Mężczyzna zwrócił mu uwagę, że przecież jest związany z Nataszą Urbańską, na co usłyszał w odpowiedzi: 'Nie, nie jesteśmy już razem od kilku tygodni'. Powiedział to z pełną powagą" - cytował jednego z widzów Pudelek.

Zobacz też: Rozwodu nie będzie? Natasza Urbańska rozpala zmysły męża w słonecznej Grecji

Natasza Urbańska na żywo komentuje rewelacje o jej rozwozie z Januszem Józefowiczem

Okazuje się, że na wypełnionej po brzegi sali znajdowała się wtedy także Natasza Urbańska. Sama zainteresowana w rozmowie z Paulina Krupińską i Danielem Michałowskim w "Dzień dobry TVN" zaznaczyła, że takie słowa wcale nie padły z ust jej męża. Przeciwnie, Józefowicz miał wtedy zażartować z wiecznie rozwodzących ich mediów.

"Ja byłam podczas tego spektaklu. Nic takiego nie usłyszałam. To było wręcz na odwrót, bo mój mąż też zaczął sobie żartować z tego, co się dzieje w mediach na nasz temat. Ktoś z widowni zapytał: "A czy to jest pana żona?". Mówi: "Gdyby sięgnąć informacji w mediach, to już rozstaliśmy się jakiś czas temu". I ktoś to złapał, może chciał tak to wykorzystać, żeby było zamieszanie, no i poszło" - relacjonuje Urbańska.

Jakby na dowód znakomitych relacji między małżonkami w czasie rozmowy w studiu TVN rozdzwoniła się omyłkowo niewyciszona komórka piosenkarki. Telefonował do niej oczywiście ukochany mąż. Wyszło przekonująco?

Zobacz: Mama Urbańskiej ostrzegała ją przed Józefowiczem. Nie posłuchała

Związek Nataszy Urbańskiej i Janusza Józefowicza

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz poznali się w latach 90., gdy Natasza dołączyła do zespołu teatru Studio Buffo, którego Janusz jest dyrektorem artystycznym i głównym reżyserem. Józefowicz był wówczas już uznanym twórcą, a Urbańska stawiała pierwsze kroki w karierze artystycznej. Początkowo ich relacja miała charakter czysto zawodowy. Józefowicz, dostrzegając talent Urbańskiej, obsadzał ją w głównych rolach w swoich spektaklach i produkcjach muzycznych. Z czasem jednak ich współpraca przerodziła się w głębsze uczucie.

Natasza Urbańska i Janusz Józefowicz wzięli ślub 16 sierpnia 2008 roku. Uroczystość była wydarzeniem szeroko komentowanym przez media. Para ma córkę, Kalinę, urodzoną w 2008 roku. W trakcie swojego związku Urbańska i Józefowicz nie tylko kontynuowali, ale także zacieśniali współpracę zawodową. Natasza stała się jedną z głównych gwiazd teatru Studio Buffo, występując w takich spektaklach jak "Metro", "Polita" czy "Romeo i Julia". Józefowicz niejednokrotnie podkreślał, że Natasza jest jego muzą i inspiracją.

Zobacz: Tyle Natasza Urbańska zgarnęła za występ u polskiego miliardera! Kwota zwala z nóg

Galeria: Tak wyglądają Urbańska i Józefowicz po powrocie z Grecji. Czułości brak

Sonda Natasz Urbańska i Janusz Józefowicz pokonają kryzys? TAK NIE NIE WIEM