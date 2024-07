Tyle Natasza Urbańska zgarnęła za występ u polskiego miliardera! Kwota zwala z nóg

Tyle zapłacił najbogatszy Polak za występ Nataszy Urbańskiej

Natasza Urbańska zaczynała swoją karierę w Teatrze Buffo, w słynnym przedstawieniu "Metro" Janusza Józefowicza. Tam narodziła się miłość tej pary i od kilkunastu lat tworzą zgrane małżeństwo. Urbańska kontynuuje swoją karierę aktorki, tancerki i wokalistki, pokazała też umiejętności prezenterki telewizyjnej. Polski miliarder właśnie ją zaprosił na swoje urodziny w "Bąbelkowym pałacu" na Lazurowym Wybrzeżu i zapłacił jej za występ wśród światowych gwiazd: Nicole Scherzinger i Black Eyed Peas. Ile zgarnęła polska gwiazda?

Występ dla 100 gości miliardera

Urbańską na imprezę miliardera ściągnęła agencja, która była organizatorem urodzin Pawła Marchewki. Ile kosztowała "biba" dla prawie 100 polskich i zagranicznych gwiazd na razie nie wiadomo, ale można sobie co nieco wyobrazić, znając kwotę za występ jednej, polskiej piosenkarki.

- Natasza to klasa sama w sobie. Zawsze można na niej polegać i ma się gwarancję, że nie zawiedzie. Tym razem także poradziła sobie doskonale - zarówno jeśli chodzi o wybrany repertuar, jak i stylizację. Goście bawili się wyśmienicie na jej występie - ujawnił na portalu "Pudelek" jeden z organizatorów imprezy.

Bogacz zauważył w ogóle ten wydatek?

Kwota, którą "przytuliła" Urbańska za jeden występ w "Bąbelkowym pałacu" Pierre'a Cardin to 50 tys. zł. Ile w takim razie Marchewka zapłacił światowym gwiazdom? Na razie to tajemnica, choć skoro biznesmen ma aktualnie prawie 8 miliardów, to dla niego taki wydatek to jest, jak dla zwykłych ludzi 5 groszy.

Do piosenek w wykonaniu Urbańskiej tańczyli m.in.: Małgorzata Rozenek z Radkiem Majdanem, Ania i Robert Lewandowscy, Krzysztof Piątek, Joanna Przetakiewicz i Agnieszka Woźniak-Starak.

Sonda Czy chcielibyście być na tej imprezie miliardera? Oj tak! Tam jest jak w bajce! E tam, targowisko próżności. Nie dla mnie